Tiago Abravanel dispara: Ser neto do Silvio Santos não é mérito

Tiago Abravanel voltou a falar sobre sua convivência com Silvio Santos, seu avô por parte de mãe. Em entrevista para o Companhia Certa, de Ronnie Von, o artista contou que só se aproximou do comunicador quando ficou mais velho.

- Era boa [a relação], mas não era próxima como, talvez, as pessoas imaginassem ou talvez como eu gostaria. Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele. Tive a oportunidade de me aproximar quando me tornei um profissional da arte da comunicação. Então, a minha vida adulta fez com que eu me aproximasse um pouco mais dele.

Abravanel ainda contou que não tem como negar os privilégios que carrega devido ao seu parentesco com Silvio, mas disse que, desde cedo, entendeu que deveria buscar o sucesso através de seu mérito:

- Inevitavelmente o holofote fica mais forte, existe uma luz maior para ver o que está acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim. Tive que continuar fazendo meu trabalho e sempre corri atrás do meu profissionalismo, estudar, dar o melhor para a minha arte. Então ele me favorece para muitos pontos dessa visibilidade, mas não diminui a exigência comigo mesmo para o que preciso entregar.

Silvio morreu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos de idade. Tiago foi o primeiro neto do comunicador, filho de sua primogênita, Cintia Abravanel.