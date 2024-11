Prefeitura de Diadema realiza primeira reunião de transição com Taka

A Prefeitura de Diadema realizou hoje primeira reunião de transição com a equipe do prefeito eleito, Taka Yamauchi (MDB). A comissão do governo José de Filippi Júnior (PT) repassou parte dos documentos solicitados pela futura gestão e informou que estabeleceu canal de diálogo para que o processo transcorra de forma republicana.

Por parte da atual administração participaram a secretária de Planejamento e Gestão, Fatinha Queiroz, o secretário de Comunicação, Raphael Rocha, a controladora do município Maria José Lima de Aragão Silva, o assistente da pasta de Governo, Ricardo Perez, e a assessora da Secretaria de Governo, Andréia Oliveira. Coordenador da equipe de transição do governo atual, Mario Reali se ausentou por problemas médicos.

Integraram a comitiva da próxima gestão o prefeito eleito Taka Yamauchi, Adler Kiko Teixeira, Marcos Michels, Bruno Gabriel de Mesquita, Ricardo Sousa, José Luiz Gavinelli e Leandro Petrin.

Durante o encontro foi sugerido um cronograma de reuniões semanais e de entregas de documentações já solicitadas e que eventualmente sejam requisitadas pelo futuro governo.

“Vamos conduzir o processo de transição de forma republicana, sempre tendo como olhar principal a continuidade dos serviços para os cidadãos de Diadema”, garantiu Fatinha Queiroz.