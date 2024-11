João Guilherme sobre amor-próprio: A partir do momento que você se ama, é muito mais fácil amar os outros

João Guilherme está no elenco da série Amor da Minha Vida, que estreia no dia 22 de novembro no Disney+. A produção, estrelada por Bruna Marquezine, namorada do ator, fala sobre relacionamentos amorosos e desilusões. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, o filho do sertanejo Leonardo falou como lida com o assunto.

Segundo ele, praticar o amor-próprio é o segredo para viver melhor e até ter um bom relacionamento.

- O melhor que podemos fazer, e que eu pratico muito, é o amor-próprio. A partir do momento que você se ama, é muito mais fácil amar os outros e entender o tempo de cada um. É importante ter o seu próprio tempo também. Se ame, viva a vida, e saiba que você não depende de ninguém para ser feliz, disse.

Vale pontuar que João Guilherme e Marquezine assumiram o namoro no mês de agosto após aparecerem próximos em alguns momentos, como no Carnaval.

Nos últimos dias, João Guilherme relembrou sua experiência sexual com a amada. Sem papas na língua, ele revelou que quase teve um orgasmo enquanto comia em um restaurante com a atriz.