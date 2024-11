Polícia Civil de S.Bernardo apreende carga de 5 mil celulares irregulares

A Polícia Civil de São Bernardo realizou a apreensão de 5.234 celulares de marcas e modelos diversos, além 1.340 cigarros eletrônicos, em ação realizada na última semana. Os agentes fizeram a abordagem a um caminhão na Rodovia Castelo Branco, na região de Sorocaba, enquanto investigavam uma suspeita de tráfico de drogas com destino à cidade do Grande ABC.



De acordo com o registro, o motorista do veículo, identificado como Antonio Kozak, dificultou o trabalho dos policiais durante a abordagem e afirmou que desconhecia qualquer irregularidade em relação à carga oficial – peças de motocicleta com as devidas notas fiscais.



Contudo, já no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo, para onde o caminhão foi encaminhado, uma busca minuciosa no interior do baú revelou 88 caixas contendo os componentes eletrônicos irregulares.



Todo o conteúdo foi apreendido, assim como o caminhão, seu respectivo baú e a carga que estava regular – que seriam devolvidos aos donos mediante comprovação.



O condutor do veículo foi preso em flagrante nos termos do Art. 334 do Código Penal (importar ou exportar mercadoria proibida), porém responderá em liberdade após pagar fiança.



De acordo com a Polícia Civil, as apurações criminais envolvendo o ocorrido terão prosseguimento.