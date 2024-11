Caminhos do Mar, em São Bernardo, leva prêmio estadual

Na última semana, o governo estadual celebrou os vencedores do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024. A cerimônia, promovida pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, no Palácio dos Bandeirantes, premiou iniciativas culturais de 2023 em 13 categorias distintas. Com o objetivo de valorizar a diversidade artística e cultural paulista, os vencedores receberam troféus criados pela artista plástica Maria Bonomi e uma quantia de R$ 35,5 mil, exceto na categoria Instituição Cultural, que não oferece prêmio em dinheiro. Na categoria Valorização do Patrimônio Cultural, o projeto de Restauro dos Monumentos da Serra do Mar, da Parquetur, se destacou.

Realizado em São Bernardo e Cubatão, o projeto restaurou uma série de monumentos históricos do Parque Caminhos do Mar, local de significância cultural e ecológica. A Parquetur, concessionária responsável pelo projeto e uma das principais gestoras de parques naturais do País, ao lado de artistas e da Companhia do Restauro, colaborou para revitalizar ícones como o Padrão do Lorena e o Rancho da Maioridade. Esses monumentos históricos relembram a importância da antiga Calçada do Lorena e da Estrada Velha de Santos, referências da história paulista e nacional.

Construída entre 1790 e 1792, a Calçada do Lorena foi a primeira via pavimentada do País, projetada para facilitar o escoamento de mercadorias entre o Litoral e o planalto paulista. A obra de restauro também trouxe vida a outros pontos icônicos, como o Rancho da Maioridade, construído na década de 1920 para ser uma parada de descanso na estrada, e o Cruzeiro Quinhentista, um símbolo da época colonial, restaurado para representar a história dos primeiros exploradores do território paulista.

Pedro Cleto, diretor-executivo da Parquetur, falou sobre a importância do projeto para a comunidade, em geral, e para a concessionária. “Ao lado de artistas muito talentosos e da Companhia do Restauro, nós trabalhamos para resgatar o significado daqueles monumentos que estavam abandonados e que merecem cuidado e atenção”, disse. “O Parque Caminhos do Mar tem uma memória afetiva muito grande com os brasileiros, afinal, quem não conhece ou nunca ouviu falar nas curvas da Estrada Velha de Santos, que já foi até musicada?”, reforçou Cleto.

PROJETOS

A edição de 2024 do Prêmio Governador do Estado destacou projetos culturais diversos, como o Tambores que Educam - Arte na Lata em Arte para Crianças e o Canal KondZilla em Audiovisual. A premiação também celebrou iniciativas como a 7ª Semana de Arte do Vale do Paraíba, o espetáculo circense Abracadabra e o projeto de incentivo à leitura Página a Página.

Iniciativas do setor público e do terceiro setor também foram premiadas, como o Brotas Rock e a Exposição Um Presente para Ciccillo do Fama Museu. A Biblioteca Mário de Andrade, a Orquestra Sanfônica e o musical Martin Pescador e as Lavadeiras do Arraial receberam destaque, assim como a Tucca, por seu trabalho em musicoterapia.

A secretária de Cultura, Marília Marton, destacou que o prêmio reflete o compromisso do governo de São Paulo com a diversidade cultural e o fortalecimento das expressões artísticas do Estado. “Este prêmio celebra o talento, a dedicação e o trabalho de todos aqueles que contribuem para o fortalecimento da nossa cultura e das expressões artísticas. Ao reconhecer essas iniciativas, estamos valorizando o papel fundamental da arte no desenvolvimento de nossa sociedade e na construção da identidade paulista”, declarou.