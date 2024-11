Região promove conferências municipais de meio ambiente

Municípios do Grande ABC estão organizando suas conferências locais de meio ambiente, o que marca a primeira etapa de uma mobilização que culminará em um evento nacional, previsto para maio de 2025. Com foco em temas urgentes como as mudanças climáticas e a transformação ecológica, esses encontros visam promover a participação popular, eleger representantes e definir propostas que serão encaminhadas às etapas estadual e distrital, previstas para ocorrer entre janeiro e março do ano que vem.

Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra já marcaram as datas, enquanto Ribeirão Pires planeja a divulgação do evento em breve. São Bernardo, São Caetano e Diadema não retornaram aos questionamentos sobre o tema feitos pelo Diário. O prazo para que as prefeituras realizem os eventos locais é até 15 de dezembro. Caso não sejam convocadas pelas administrações municipais, as conferências poderão ser realizadas pela sociedade civil, que precisa atender a exigências estabelecidas em portaria do governo federal.

Em Santo André, a Conferência Municipal do Meio Ambiente será realizada no dia 30 de novembro, no Parque Escola, organizada pela Prefeitura. O evento, que ocorre junto à Emea Pró-Clima e à 18ª Feira de Cultura Indígena, terá como tema central “Emergência climática e os desafios da transformação ecológica”. A conferência busca definir propostas e eleger representantes locais para a etapa estadual.

O evento contará com a presença de especialistas como o ativista indígena e educador Daniel Munduruku, a docente da UFABC (Universidade Federal do ABC) Luciana Travassos, a jornalista Agnes Franco e o pesquisador Marcelo Gramani. Estes nomes foram escolhidos para abrir o debate, com foco na emergência climática e nas alternativas de adaptação e mitigação de efeitos. Em seguida, os participantes serão divididos em grupos para discutir propostas em cinco eixos temáticos: mitigação de emissões, adaptação a desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental.

Em Mauá, a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente também será realizada em 30 de novembro, na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, das 8h às 17h. A Secretaria de Meio Ambiente organiza o evento, com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. A proposta é abrir um espaço de escuta e formulação de ideias que possam se alinhar às necessidades locais e integrar as propostas nacionais na Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Durante o evento, moradores, representantes de organizações civis e gestores públicos terão a oportunidade de discutir e criar estratégias para um município mais resiliente. Os debates serão estruturados nos cinco eixos das conferências nacionais, que incluem a mitigação e adaptação climática, justiça ambiental e descarbonização da economia. A expectativa é que a participação popular ajude a reforçar o comprometimento do município com políticas ambientais que respondam de forma mais prática e direta à população de Mauá.

COM DATA

Ribeirão Pires aguarda a divulgação de sua conferência municipal, prevista para ser convocada na segunda metade de novembro. A prefeitura informou que os detalhes serão publicados nas redes sociais e no site oficial, visando manter a comunidade informada sobre a programação e o cronograma do evento. Em Rio Grande da Serra, a Conferência Municipal do Meio Ambiente já tem data: será realizada em 7 de dezembro, das 8h30 às 13h30, na Câmara Municipal.