Palavra do Leitor - 18 de novembro de 2024

Saúde em São Bernardo

‘Vítimas do Hospital da Mulher pedem abertura de CPI na Câmara’ (Política, dia 14). Mais uma vez o Diário traz notícia do completo descaso no trato com a saúde de São Bernardo. É vergonhoso. Quando se denuncia publicamente sobre um descaso que afeta um direito fundamental dos usuários, a expectativa natural é que autoridades entrassem em diálogo com representantes responsáveis pelo setor envolvido no caso específico da Secretaria de Saúde a fim de procurar solução ao problema. O silêncio é um consentimento com a realidade e que não tem mesmo solução? Queremos entender o silêncio das autoridades (vereadores omissos, e submissos, principalmente) e a falta de providências, pois equipes de saúde estão desorientadas e pressionadas, como sempre com ameaças e intimidações, tudo isso prejudicando ainda mais seu desempenho. Lamentável. Toda vez que acontece denúncia, há descaso. Às vezes, pedem para provar e comprovar a denúncia e assim vai procrastinando, deixando de agir, faltando com responsabilidade de resolver o problema. Pois o interesse e objetivo é lutar pela melhoria, não, ao contrário, como sugere o silêncio das ditas “autoridades” da Saúde em São Bernardo. Denúncias têm sido o “calvário da população”. A Saúde do munícipe morreu, levando junto muitos, que, na esperança de ter seu problema resolvido, acabaram se encontrando de forma precoce e irresponsável com o outro lado. Muito triste. A população exige e aguarda respostas.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Legado

Qual o legado de Jair Messias Bolsonaro, primeiro presidente da nova República a não ter sido reeleito? Se fosse elencar,ocuparia todo espaço destinado à Palavra do Leitor. Do negacionismo das vacinas ao estouro das contas públicas (contabilidade criativa). Emenda Pix, hoje suspensa por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal). Sucateamento dos programas sociais, em especial do Minha Casa, Minha Vida. Protagonista do golpe. Falta de políticas ambientais. A aprovação dos dois governos Lula foi de 80%, a melhor da nova República, nona economia do mundo. O Brasil não é comunista nem será Venezuela. Se ser comunista é defender as pautas sociais, do trabalho, dos pobres, dos estudantes, estou me rotulando como um. Precisamos acabar com o extremismo tanto da direita quanto da esquerda – pura narrativa. Só servirá aos extremistas na propagação de fake news. A quem interessa? Preconizam o apocalipse. Notícias otimistas estão ausentes na Palavra do Leitor. Há algumas exceções, evidentemente, todas respeitadas.

Ronaldo Duran

Santo André

Anistia

‘Não é aceitável anistia a quem atenta contra os Poderes, diz diretor da PF’ (Política, dia 15). Penso que o Congresso não precisa se preocupar em votar a anistia. O jornalismo já se encarregou disso. São vários criticando a postura do rapaz que faleceu. Ok, também critico, mas ficar dando palpites sobre a inelegibilidade do Bolsonaro e contra anistia de inocentes é ultrapassar a linha de quem decide. Caberá ao Congresso tal decisão e não aos jornalistas de plantão. Se assim for, dispensemos deputados e senadores e deixem a ideologia jornalística decidir. No meio de tantos inocentes, há peixes grandes que nunca são alcançados pela Justiça. Com a palavra a PF e o Ministério Público e a CF.

Izabel Avallone

Capital

Segurança

‘Polícia Civil do Grande ABC recebe 11 novos delegados’ (Setecidades, dia 15). Nada a celebrar. Os índices de criminalidade da região justificariam o envio de, no mínimo, o triplo desse contingente. E mesmo assim faltaria gente para combater o banditismo.

Soraia C. Pêra

São Bernardo