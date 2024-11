Veja as condições do Sistema Anchieta-Imigrantes neste sábado (16)

As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego neste sábado (16), segundo informações fornecidas pela concessionária Ecovias, que administra as vias. Os motoristas enfrentam tempo encoberto, com neblina no topo da serra e na interligação, além de chuva em pontos isolados ao longo das estradas.

Apesar das condições climáticas, a fluidez do tráfego tem sido mantida, sem registro de congestionamentos significativos até o momento. A concessionária alerta, no entanto, para que os motoristas redobrem a atenção devido à baixa visibilidade causada pela neblina e ao risco de pistas molhadas em áreas de chuva.

A Ecovias recomenda que os condutores respeitem os limites de velocidade, mantenham uma distância segura dos demais veículos e utilizem os faróis acesos para garantir uma viagem mais segura.