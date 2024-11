Paulo Chuchu nega ter perdido prazo para defesa no Legislativo

O vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PL) negou, em entrevista ao Diário, ter perdido prazo para apresentar defesa à comissão processante que analisa a denúncia, contra o liberal, de suposto abuso de autoridade, violação do decoro parlamentar e ameaça ao jornalista Artur Rodrigues, em episódio ocorrido no dia 21 de agosto deste ano. O parlamentar, que retornou de viagem aos Estados Unidos, afirmou que foi pego de surpresa por reportagem do jornal dando conta da perda do prazo, sendo que “sequer havia sido citado para apresentar defesa”.

“Está errado. Sequer fui citado para informar que estou sendo processado. Só posso ser citado pessoalmente e eu já tinha uma viagem internacional programada. Minha sobrinha, que mora lá, fez 6 anos e prometi que iria no aniversário dela. Programei isso há meses. Ninguém compra uma passagem para os Estados Unidos do dia para a noite. Até tem gente que faz isso, mas eu não teria condições financeiras”, pontuou.

O presidente da comissão, Netinho Rodrigues (Podemos), explicou que, apesar das tentativas de notificação pessoal, o vereador não foi encontrado. Por isso, a comissão publicou edital no Diário Oficial do Município no qual concede dez dias para que o parlamentar apresente sua defesa por escrito no processo.

Paulo Chuchu informou que retornaria nesta segunda-feira à Câmara e que, dentro da defesa, vai argumentar que existem “coisas específicas”, as quais disse não acreditar que a Casa tenha celeridade para lhe responder no prazo de dez dias.

“Até hoje não tive acesso às imagens das câmeras do Legislativo. O Boletim de Ocorrência (feito por Artur) não teve representação. Pessoas vieram falar comigo e já me alertaram que quem se disse ameaçado trabalhou em campanhas do PT, tinha ligações com o Psol, mas nunca mais tocou nesse assunto. Pedi imagens das câmeras porque não havia motivo para tal indignação do jornalista, e queria mostrar antes de ser processado que o que fizeram comigo foi política eleitoreira. Ninguém mais comenta sobre isso agora, depois que passaram as eleições”, afirmou.

Procurado, Artur Rodrigues negou ter trabalhado em campanha do PT e ter qualquer ligação com o PSol. “Estou no aguardo da liberação das imagens das câmeras de segurança por parte da presidência da Câmara para fazer a representação”, afirmou ao Diário.

O liberal destacou que o PT e a chapa do prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), usaram os 30 dias de eleição para falar que Chuchu ameaçava jornalistas e maltratava mulheres. “Não há um BO que uma mulher tenha feito. É um absurdo usarem isso apenas para assassinar uma reputação.”

Imagens

O vereador é acusado de intimidar Artur “batendo na arma que portava na cintura”, em uma sessão em agosto deste ano. Paulo Chuchu afirmou que quer as imagens das câmeras para verificar as pessoas que estavam próximas durante o episódio, a fim de que sejam ouvidas e espera imparcialidade de suas declarações. “Ninguém quer mais lisura do que eu. Estou encerrando meu mandato daqui 30 dias. Por que querem fazer um processo de cassação de forma atropelada?”, questionou.

O vereador disse ter receio de comentários como o de que “todo bolsonarista é antidemocrático”. Destacou, ainda, que permaneceu em silêncio até agora em respeito ao processo (rito da comissão), mesmo não concordando.

“Estou sofrendo ameaças na Câmara de pessoas muito poderosas, falando que se eu não apresentar defesa, que podem colocar meu projeto de cassação (à votação) na próxima quinta-feira, sem o relatório da comissão. O que vão acabar fazendo com essa perseguição é catapultar uma possível eleição minha para deputado em 2026, sendo que eu nem tinha essa vontade. Porém, com toda essa injustiça não posso parar. Do contrário vão passar cada vez mais por cima de pessoas que querem fazer (um mandato) da forma correta. Então, pode ser que isso mais me ajude do que me atrapalhe.”