Viih Tube encomenda vestido personalizado para Lua conhecer Ravi; veja os detalhes!

Viih Tube pensou em todos os detalhes para o primeiro encontro entre a primogênita e o filho caçula. Através das redes sociais, Eliezer compartilhou um vídeo do look de Lua, da marca Le Infance, que também produziu uma roupinha personalizada com a mesma identidade visual para o pequeno Ravi.

No vestido da menina, é possível ver uma lua bordada no topo, enquanto no de Ravi foi bordado um sol. Caso você não saiba, um dos significados do nome é deus sol. Além disso, os looks contam com algumas referências ao espaço, como estrelas e planetas. A mamãe foi detalhista, não é?

Até o momento, o vídeo do momento do encontro de Ravi e Lua não foi compartilhado pelos papais. Nesta quinta-feira, dia 14, Viih precisou ser levada até a UTI para fazer uma transfusão de sangue. O parto do caçula aconteceu dia 11 de novembro.

Melhoras para ela!