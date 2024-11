Charge - 13 de novembro de 2024

Inaugurado em fevereiro deste ano, o Poupatempo da Saúde de Santo André atingiu ontem a marca de 250 mil atendimentos em apenas nove meses, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura. O equipamento, criado para centralizar as especialidades oferecidas pela rede de saúde do município, atende a cerca de 27 mil pacientes por mês em mais de 35 áreas médicas. Oftalmologia, cardiologia e ortopedia foram os serviços mais procurados no período.

Para comparação, as duas policlínicas que disponibilizavam atendimentos médicos especializados na cidade atendiam, em média, a 12.619 pessoas por mês. Ou seja, em menos de um ano, a oferta deste tipo de serviço cresceu em 117%.