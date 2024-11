Poupatempo da Saúde atinge a marca de 250 mil atendimentos

Inaugurado em fevereiro deste ano, o Poupatempo da Saúde de Santo André atingiu ontem a marca de 250 mil atendimentos em apenas nove meses, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura. O equipamento, criado para centralizar as especialidades oferecidas pela rede de saúde do município, atende a cerca de 27 mil pacientes por mês em mais de 35 áreas médicas. Oftalmologia, cardiologia e ortopedia foram os serviços mais procurados no período.

Para comparação, as duas policlínicas que disponibilizavam atendimentos médicos especializados na cidade atendiam, em média, a 12.619 pessoas por mês. Ou seja, em menos de um ano, a oferta deste tipo de serviço cresceu em 117%.

O Poupatempo da Saúde conta com 53 consultórios e funciona dentro do Atrium Shopping, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. Segundo a Prefeitura, o equipamento conta com 1,6 mil metros quadrados e é o maior centro de especialidade médico do Brasil localizado dentro de empreendimentos comerciais.

Durante evento de celebração da marca atingida, o prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou o impacto na vida dos pacientes atendidos. “Muito mais do que números, temos que comemorar a aprovação da população, que ultrapassa os 90%. É um equipamento que virou referência para várias cidades do Brasil e fez parte do plano de governo de dezenas de candidatos na última eleição. É muito gratificante chegar a essa marca com essa qualidade”, comentou o chefe do Executivo.

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), afirmou que pretende construir uma nova unidade no segundo subdistrito, com o objetivo de descentralizar o atendimento e aumentar a oferta de serviço. “Está no nosso plano de governo a construção de uma segunda unidade do Poupatempo da Saúde. Esse equipamento também ajudou a minimizar a sobrecarga do serviço de urgência e emergência dos hospitais. Isso porque as pessoas passaram a tratar e cuidar da saúde antes de precisar da emergência. É a saúde preventiva”, explicou Gilvan durante o evento.

O secretário de Saúde, Acacio Miranda, falou sobre o investimento na unidade. “É preciso enaltecer a parceria com o shopping, que permitiu a abertura da unidade sem investir nenhum dinheiro público. Uma parceria público-privada que trouxe resultados expressivos”, ressaltou.

Os gestores destacaram ainda o tipo de atendimento realizado na unidade, conhecido como regulação própria. Em um só lugar, o paciente é atendido pelos médicos especialistas, pode realizar pequenos procedimentos e exames e já sai com o retorno agendado.

O acesso ao equipamento se dá pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado ao Poupatempo da Saúde.