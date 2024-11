Palavra do Leitor - 12 de novembro de 2024

Favelas – 1

'Duas das 20 maiores favelas do Brasil ficam no Grande ABC’ (Setecidades, dia 9). O Grande ABC tem mais favelas que a média nacional porque é mais urbanizado que a média nacional. Faltou a reportagem comparar a região com outras regiões metropolitanas e cidades de mesmo porte, por exemplo.

Renato Faustinone

do Instagram

Favelas – 2

Pelo menos aqui em Santo André muitos prédios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) foram entregues e tem muitos ainda em construção. Por que será que quanto mais prédios da CDHU são entregues, mais aumentam as pessoas morando em favelas?

Ricardo Marcondes

do Instagram

Favelas – 3

A Vila São Pedro é interligada com várias outras favelas, que, se somadas, com certeza serão a maior concentração de favelas de São Paulo.

Ricardo Sanchez

do Instagram

Favelas – 4

E o Estado, ao invés de resolver a questão (anos e anos sem nada), resolve romantizar a favela, muda o nome para comunidade e diz que é cultural. Esse Brasil não vai dar certo nunca!

Diego Courel Montanari

do Instagram

Trânsito

A engenharia de tráfego são-bernardense continua causando caos no trânsito, em especial na mais nova obra liberada. No acesso ao Km 16 da Via Anchieta, o que já era ruim, conseguiram deixar pior, pois trouxeram a alça de acesso para quase dentro da “rampa” de acesso da Avenida Caminho do Mar para a Avenida Lions, assim agora no período da manhã e da tarde o trânsito ficou caótico com as filas chegando praticamente à Marginal da Via Anchieta próximo ao Colégio Piaget, não sendo diferente para os veículo que se deslocam em sentido contrário. Tanto se falou na modernização desta alça de acesso, mas, ao que parece, ela transformou o trânsito num verdadeiro terror, o mesmo acontecendo aos moradores da Vila Caminho do Mar e Vila Mussolini. Este é o meu recado.

Jose Antonio Garcia Diaz

São Bernardo

Prêmio Nobel

‘Brasileira sob aprendizado de prêmio Nobel de Economia’ (Setecidades, dia 10). Gostaria de parabenizar o economista britânico James Robinson e, sobretudo, a mestranda de nossa região, Isabella de Andrade do Nascimento, pelo trabalho conjunto e pela nobreza com que abordam um assunto socioeconômico tão delicado que é a política pública e a identificação de estratégias para mitigar conflitos globais, sem arrogância e com muita simplicidade.

Gerson Maebuti

Santo André

Câmara de S.Bernardo

‘Eleição da mesa diretora movimenta bastidor em S.Bernardo’ (Política, dia 10). Misericórdia! Por quatro anos o Legislativo de São Bernardo estará entregue às traças. O povo merece os representantes que tem. Cada dia mais inconformada com os candidatos eleitos. Que show de terror é esse, minha gente, que show de terror é esse!

Andréia Kelmy

do Instagram

Educação

‘Marcelo Lima terá R$ 6,7 bi para gastar no 1º ano de mandato’ (Política, dia 9). Como sempre, a educação em segundo plano. Não tem de onde tirar? Corta a verba da educação. Aí a merenda fica pior do que está, reposição salarial zero. E o pagamento das progressões, que está congelado há dois anos, permanece.

Viviane Amorim

do Instagram