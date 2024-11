Sobrinha de Agnaldo Rayol revela que cantor estava consciente após a queda no banheiro

A sobrinha de Agnaldo Rayol concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, que foi exibida no último domingo, dia 11, falando sobre a perda do cantor, que morreu dia 4 de novembro aos 86 anos de idade.

- Essa cena não sai da minha cabeça, foi bem chocante, disse ela sobre o momento em que encontrou o artista caído no banheiro de casa.

Vanessa Gonçalves mora no mesmo prédio em que o tio e, após saber que ele havia sofrido um acidente doméstico, acionou a ambulância e rapidamente correu para socorrê-lo. Agnaldo morava com a esposa, Maria Gomes, diagnosticada com Alzheimer, e o casal contava com a ajuda de cuidadores.

- Foi muito difícil, eu subi de pijama. Minha tia me ligou 3h26 e 3h28 eu já estava em chamada com o SAMU.

Em seguida, contou o que aconteceu antes de o cantor sofrer a queda no banheiro de sua casa:

- Ele sentou na beirada da cama, minha tia acordou, perguntou aonde ele ia e ele disse que ao banheiro. Ela falou: Espera, porque está escuro, não levanta.

Um barulho alto foi ouvido e momentos depois Agnaldo foi encontrado caído perto do vaso e sangrando bastante. Vanessa e a cuidadora seguiram as instruções dadas pelo atendente do SAMU via telefone e usaram toalhas para estancar a hemorragia. Ainda não se sabe o que pode ter causado a queda.

- A gente não sabe se ele escorregou, se ele tropeçou, se ele teve um mal súbito e desmaiou. A gente não sabe. Ele bateu com a cabeça no vaso sanitário e ficou caído ali no chão. Jorrava muito sangue. Pegamos as toalhas e colocamos em cima do ferimento para estancar. Enquanto eu falava com o SAMU, a pessoa foi me instruindo, falando que a gente tinha que estancar a hemorragia até que chegasse ajuda.

Agnaldo ainda estava consciente após a queda e reclamava de dor enquanto tentavam segurar o sangramento.

- Conforme a cuidadora pressionava a toalha, ele falava: Ai, dói, não aperta. Por isso que a gente percebia que ele estava consciente e pedia por ajuda. Ele falava: Vai rápido, liga logo. Fiz várias chamadas com o SAMU nesse meio tempo. Em paralelo a isso, comecei a procurar por ambulâncias particulares. Não ia esperar pelo SAMU. Era madrugada de domingo para segunda, ninguém atendia.

Segundo informações dadas pela família, a ambulância chegou às 4h19, cerca de 50 minutos depois de ser acionada. Os socorristas desceram, entraram no prédio com a maca e 20 minutos depois Agnaldo foi levado ainda em vida. Porém, o veículo do SAMU permaneceu alguns minutos parado antes de sair para o hospital, onde o cantor foi entubado. O artista sofreu traumatismo craniano e um aparada cardiorrespiratória.

Ao ser questionada se a demora no atendimento e no socorro foi determinante, Vanessa respondeu:

- É muito difícil, não sei dizer se foi. Para mim foi uma eternidade, não chegava nunca.

A Prefeitura de São Paulo informou à Record TV que a Secretaria Municipal da Saúde realiza uma apuração do atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O tempo de chegada da equipe no hospital foi de 18 minutos. Porém, a nota não responde o motivo de ter demorado tanto para chegar ao prédio.

A sobrinha de Agnaldo ressalta que os socorristas foram muito atenciosos e os primeiros socorros no local foram muito rápidos. Ela ainda conta que o tio havia se despedido da esposa horas antes de sofrer a queda.

- Ele deu um beijo na cabeça da minha tia, deu um beijo nela, deu boa noite e falou: Esse é o último beijo que te dou. E foi assim que ele foi dormir.

Também sobrinha, Andressa Gonçalves declarou:

- Ele foi uma pessoa que trouxe um encanto para a nossa vida.