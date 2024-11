Lentidão atinge Anchieta e Imigrantes nesta manhã

Rodovia Anchieta registra lentidão em dois trechos no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. O tráfego é lento entre os km 13 e 10, e entre os km 20 e 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, os pontos atingidos no sentido São Paulo, são do km 17 ao km 14, pelo mesmo motivo. As demais áreas das vias apresentam trânsito livre.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em esquema 5x5, com descida pela pista Sul da Anchieta e Imigrantes, enquanto a subida é realizada pela pista Norte das duas rodovias.