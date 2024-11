Fábricas de Cultura da região sediam festival sul-coreano

As Fábricas de Cultura de Diadema e São Bernardo, programas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, promovem neste sábado uma celebração da cultura sul-coreana, com destaque para o K-pop. O evento contará com atividades gratuitas voltadas para o público que aprecia esse fenômeno musical, que mistura diversos estilos como pop, rock, jazz, hip-hop e R&B, além de integrar moda e dança.

Na Fábrica de Cultura de São Bernardo, a partir das 13h, ocorre a ação Ok-Star, uma mostra de talentos de dança e canto em K-pop. O público poderá participar de atividades como pista livre para dançar, um Random Dance, em que os participantes tentam seguir as coreografias de clipes durante os refrões, e apresentações de covers. Também haverá brincadeiras interativas, como quizzes e batalhas de dança.

Enquanto isso, na Fábrica de Cultura Diadema, a partir das 16h20, a ação K-pop Experience contará com a participação do grupo TPG, que apresentará performances ao vivo e promoverá uma aula aberta de coreografias de K-pop.

Toda a programação é gratuita e a classificação é livre. Não é necessário fazer inscrição para participar.