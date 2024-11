Palavra do Leitor - 9 de novembro de 2024

Hospital da Mulher

‘Mães denunciam novas mortes e violência obstétrica em S.Bernardo’ (Setecidades, ontem). Meu filho ficou 10 dias na UTI por falta de oxigênio e pegou infecção grave. Deixaram-me sangrando muito, meu filho na barriga. Só foram fazer meu parto quase 20 horas depois. Na live do prefeito Orlando Morando, ele me bloqueou porque fui falar sobre as mortes e o que aconteceu comigo no hospital.

Chris Alves

do Instagram

Cidades

Assisto com certo enfado ao que considero uma disputa medíocre entre as cidades do Grande ABC em apregoarem conquistas em obscuros rankings internacionais promovidos por duvidosas entidades. Haja empenho das assessorias de imprensa para cavar espaço nos veículos de comunicação que se dignam a publicar tais resultados. Mas há, contudo, um estudo, que reputo sério, que avalia as cidades mais promissoras do mundo. Trata-se do Global Cities Index, elaborado pela consultoria de gestão estratégica Kearney. São Paulo (39º lugar), Rio de Janeiro (66ª), Porto Alegre (96ª), Belo Horizonte (103ª), Salvador (108ª) e Recife (111ª) têm lugar no estudo, liderado por Nova York, que é seguida por Londres, Paris e Tóquio. Entre outros critérios, as posições refletem as condições que cada município oferece à expansão de experiências culturais e o engajamento da sociedade civil em iniciativas relacionadas à política – o que certamente explica a ausência de representantes do Grande ABC.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema

Faz de conta

O combate à corrupção pegou a “elite“ de surpresa. Muitos, após confissão, foram punidos e parte do butim (bilhões de reais) foi recuperada. Houve condenações em profusão, mas até sentenças em três instâncias foram desfeitas; não foi pela falta de provas, mas pelas condenações em sede incorreta. Um deles, ao invés do estágio na Papuda, desfrutou de um SPA. Aos poucos, os ‘inocentados’, abençoados pelos deuses agradecidos, retornam às atividades originais; um deles, sobrepujando até a lei da ficha limpa (peneira da área política), como rotulou um político adversário, que depois virou parceiro, ‘volta ao local do crime’, foi eleito ao mais elevado cargo político. No País do faz de conta, corrupção e impunidade têm vez.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Alex Manente – 1

‘Alex Manente propõe Programa Nacional de Saúde Preventiva’ (Política, ontem). Parabéns, Alex. Um dos melhores parlamentares do Brasil e o melhor do Grande ABC continua trabalhando por nós.

Deomarques Ricardo

do Instagram

Alex Manente – 2

Como sempre defendi o candidato Alex Manente, por motivos pessoais de confiança no seu trabalho, como um dos melhores deputados federais, naturalmente quero deixar registrada a confiança confirmada por milhares de eleitores da cidade por meio da maciça votação que obteve a prefeito, a ponto de tirar do páreo o candidato apoiado pelo governo federal, franco favorito, na visão deles. Sempre aprendi que há males que vêm para o bem. Na minha opinião, a sua votação expressiva mostrou que os são-bernardenses acreditam que o deputado pode fazer mais atuando na Câmara em prol da cidade e da região. Aproveito para desejar ao futuro prefeito uma excelente gestão e ao deputado – na minha opinião, vencedor, pois obteve apoios como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e dos prefeitos Paulo Serra, de Santo André, e José Auricchio Júnior, de São Caetano – que faça reavaliação de suas equipe para futuros pleitos.

Euclides Marchi

Santo André