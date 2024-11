Palavra do Leitor - 8 de novembro de 2024

Trump – 1

‘Trump afirma que vai consertar o país, inclusive as fronteiras’ (Política, ontem). O eleitor norte-americano escolheu o águia Trump. Se quisesse uma pomba, elegeria Kamala Harris. A voz das urnas refletiu o desejo de patriotismo, protecionismo e liderança, sentimentos que fazem parte do DNA yankee e que estavam adormecidos nas gestões Obama/Biden.Trump está longe do perfil de super-herói. Mais parece tenebroso vilão de ficção científica. A maioria do povo norte-americano cansou do ‘país das maravilhas’, fabricado pelos ‘gênios nutellas’ do marketing democrata. A nação bonita e perfeita estava apenas no mundo virtual. O mundo real é feito de desemprego, miséria, doenças e medo do futuro! Aqui, em terras tupiniquins, não é diferente. Também existem País virtual e outro real, onde brevemente vamos às urnas escolher governantes. Até o momento, temos um Falcão (improvável) e um bando de andorinhas, morcegos, pardais despenados, alguns postulando à Presidência em 2026. É triste, mas é o que temos hoje!





Mário Sérgio

São Bernardo

Trump – 2

Os maiores inimigos dos que desejam emigrar para os EUA são seus compatriotas que já adquiriram seu green card. O eleito presidente Trump é contra a imigração e esqueceu que Elon Musk é um imigrante.

Tania Tavares

Capital

Jornalismo

Em primeiro lugar deixo claro que não sou “articulista” (Nicolás Maduro, dia 6). Sou apenas uma pessoa que já viveu um pouco mais e sou testemunha da época em que Zé Dirceu, Dilma Roussef e o próprio Lula da Silva pegavam o terror no Brasil. Nunca tivemos medo dos militares, mas sim desses “guerrilheiros” que colocavam bomba em qualquer local público. Única época em que ainda adolescente fomos impedidos por nossos pais de sair às ruas por medo. Então explico aqui ao missivista Fábio Durante minha reação lógica por tudo que Lula e o PT representaram no passado e o Grande ABC foi protagonista dessa história, quando pelas “greves” provocadas por Lula inúmeras empresas foram embora causando grande desemprego. Posso ter votado em Bolsonaro por ser contra o PT e por tudo que representaram na triste história do Brasil e que há três décadas tentam apagá-la. O PT cresceu pelo discurso da “pobreza” e lutará para não acabar com ela porque é seu alimento. Quanto a Lula, o STF conivente não o inocentou, apenas fez um malabarismo jurídico para reelegê-lo. Gosto do Diário por ser um dos únicos jornais que dão voz a todos, pro ou contra governos. Isso sim é democracia! Parabéns ao ótimo jornalismo!

Beatriz Campos

Capital

José Dirceu

Tenho lido uma celeuma em torno da missivista Beatriz Campos no que tange à descondenação do ex-ministro, ex-deputado e também ex-guerrilheiro José Dirceu. Lembrando que este senhor vai para oito décadas de existência. Ordem do STF não se questiona, cumpre-se. Se certa ou não, deixe para a história julgar. Entendo que o senhor ministro Gilmar Mendes se calçou de algumas prerrogativas para chegar a tal decisão. Cabe a quem não gostou desta contestá-la juridicamente.

João Camargo

Capital

Oriente Médio

Sete de outubro de 2023. Naquela segunda-feira o grupo terrorista Hamas invadiu Israel provocando a morte de mais de 1.200 pessoas. As imagens de seres humanos sendo executados de forma cruel chocaram o mundo. Sequestro de mais de 250 judeus, assassinatos de crianças e bebês e estupros seguidos de morte foram apenas algumas das atrocidades cometidas pelo grupo terrorista, que agora, covardemente, utiliza-se da população palestina como escudo contra a ofensiva israelense. Passado mais de um ano, outro grupo terrorista, o Hezbollah, lançou mais de 8.000 mísseis contra o norte de Israel, obrigando aquele país a intervir também no Líbano. Agora é a população libanesa que sofre. O que mais me deixa indignado nessa história é ver, não o povo, mas o desgoverno antissemita brasileiro, apoiar abertamente os terroristas bem como atacar a única democracia daquela região.

Vanderlei Retondo

Santo André