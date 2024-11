Trump e o Grande ABC

A eleição presidencial nos Estados Unidos, que confirmou a vitória do republicano Donald Trump, pode impactar diretamente o Grande ABC, região industrial brasileira cujo mercado externo depende das exportações para aquele país. O interesse do candidato em fortalecer a produção local de setores como o automotivo e o eletrônico cria expectativa de que os EUA precisarão adquirir mais componentes e insumos, como os derivados de cobre e aço, que a região fornece em larga escala. Com isso, a possível valorização da indústria norte-americana favorece o mercado de exportação de componentes industriais brasileiros, reforçando a importância do resultado eleitoral para as sete cidades.

O retorno à Casa Branca de Donald Trump, defensor da proteção à indústria e de políticas pró-armamento, pode elevar a demanda por armas e munições. A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), com sede em Ribeirão Pires, figura entre as maiores fornecedoras de tais produtos para o mercado norte-americano, representando significativa fatia da exportação da região. Diante do perfil conservador do republicano, que apoia o comércio de armas, o Grande ABC paulista observa oportunidade de crescimento para essa indústria específica. Isso reflete o quanto as escolhas eleitorais daquela nação afetam setores econômicos locais, mesmo a milhares de quilômetros de distância.

O cenário internacional exige atenção das autoridades brasileiras, especialmente os prefeitos recém-eleitos ou reeleitos, que devem avaliar potenciais ajustes em políticas voltadas ao comércio externo. Como disse ao Diário Rafael Cervone, do Ciesp, o Brasil pode se beneficiar da instabilidade comercial entre EUA e China, posicionando-se como fornecedor estratégico de commodities e produtos essenciais para a indústria norte-americana. Assim, o resultado das eleições nos EUA torna-se significativo não apenas para o mercado exportador do Grande ABC, mas também para o planejamento econômico nacional, ampliando o protagonismo da Nação como parceiro comercial estratégico.