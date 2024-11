Praças da Cidadania serão entregues em 2025 no Grande ABC

Em 2021, o governo do Estado de São Paulo anunciou a implementação de unidades da Praça da Cidadania em três municípios do Grande ABC – São Bernardo, Diadema e Mauá. Então governador, o ex-tucano João Doria reuniu prefeitos para anunciar investimentos de, em média, de R$ 5 milhões por unidade (orçamento já estourado). O prazo de entrega foi estimado para o fim de 2022, porém, dois anos depois, nenhuma delas foi terminada. O Executivo paulista, agora comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), promete agora as inaugurações para 2025.

Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa tem como objetivo oferecer espaços de convivência onde o morador encontra esporte, cultura e lazer, além da oferta de mais de 20 cursos de qualificação profissional. Na região, Santo André já possui uma unidade, localizada no Jardim Santo André, que aguarda por intervenções estruturais e de modernização por parte do governo estadual para retomar e ampliar as atividades.

O Fundo Social informou ao Diário que a obra da Praça da Cidadania de São Bernardo está em andamento, com previsão de entrega para 2025, sem especificar o mês. Os trabalhos, com investimento que já chegam agora a R$ 24 milhões, foram iniciados em fevereiro de 2023 e tiveram interrupções devido a chuvas. Em Mauá, a expectativa é de que a unidade seja entregue já em janeiro do próximo ano.

A Praça de Diadema, cuja construção começou em outubro de 2022 e recebeu investimento de R$ 5 milhões, está com contrato em processo de rescisão pelo governo devido ao abandono da obra pela empresa contratada. Um novo convênio entre o Fundo Social e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) será formalizado para garantir a retomada e conclusão dos trabalhos, com previsão de entrega também até o final do próximo ano.

AS UNIDADES

Em São Bernardo, no bairro Planalto, a praça será estabelecida em um terreno de 40.211 m², aproveitando a estrutura existente de campos de futebol que serão renovados. Os moradores terão acesso a uma quadra de futebol society, quadra poliesportiva, pista de skate e dois campos de futebol oficiais. Em 2021, o prefeito Orlando Morando (PSDB) avaliou que seriam beneficiados em torno de 80 mil moradores do Jardim Calux, Planalto, Jardim Beatriz e bairro Assunção.

Em Diadema, no bairro da Serraria, a praça integra-se ao Parque Regional Oeste, em uma área de 2.379 m², oferecendo também opções de lazer e esportes como pista de caminhada e parquinho infantil. Em Mauá, a praça, localizada no Jardim Éden, ocupará um terreno de 6.404 m² distribuído em dois níveis interligados, com instalações similares para prática esportiva e atividades recreativas. A estimativa do prefeito Marcelo Oliveira (PT), na época, era de que o projeto beneficiasse em torno de 20 mil pessoas da região.

A estrutura das três praças inclui a Escola de Qualificação Profissional, que terá várias salas para cursos, além de apoio ao empreendedorismo por meio do Banco do Povo/CIC.

Esses espaços foram pensados com tecnologias sustentáveis, como jardins de chuva, pisos semipermeáveis e iluminação em LED, para mitigar o impacto ambiental.