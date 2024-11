Enxugar estruturas

A contenção de gastos é necessidade urgente para as administrações municipais do Grande ABC. Com a posse dos novos gestores em janeiro, Prefeituras têm oportunidade única de ajustar suas estruturas, eliminando gastos desnecessários e direcionando recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação, mobilidade e habitação. O exemplo do prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), que anunciou a redução no número de secretarias, indica caminho viável e necessário. Enxugar a máquina não é apenas medida de economia, mas estratégia para ampliar a capacidade de investimento, beneficiando diretamente cidadãos que sofrem com a precariedade de serviços essenciais.

Para além de melhoria na qualidade dos gastos públicos, a reestrutura-ção administrativa representa compromisso com a eficiência e a transparência. A escolha de profissionais qualificados e com vínculos com a cidade, como anunciado em Rio Grande da Serra, fortalece a confiança da população na gestão municipal. Em vez de manter Pastas redundantes, as prefeituras podem criar coordenadorias voltadas para projetos que captem novos recursos e maximizem o uso das verbas disponíveis. O alinhamento das equipes com as demandas locais favorece um planejamento mais assertivo, concentrando esforços e orçamento na execução de obras e avanços palpáveis. É o que a comunidade espera.

Por fim, ao reduzir custos com cargos e secretarias, os chefes de Executivo abrem margem à aplicação de recursos em iniciativas transformadoras. A crise econômica que afeta o País exige que gestores assumam a responsabilidade de administrar com prudência e visão de futuro. Eliminar a estrutura burocrática é passo decisivo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do Grande ABC, garantindo que o orçamento público seja usado para promover avanços visíveis e consistentes nas áreas que mais impactam o cotidiano da população. Akira Auriani deu o primeiro passo; agora os moradores dos outros seis municípios aguardam ansiosos o que seus prefeitos terão a mostrar neste quesito. A ver.