Palavra do Leitor - 6 de novembro de 2024

Sustentabilidade – 1

‘S.Caetano perde liderança das cidades sustentáveis; todos os municípios do Grande ABC caem em ranking’ (Primeira Página, ontem). São Caetano é o único município do Grande ABC que não tem Secretaria de Meio Ambiente! Cidade maquiagem. Várzea!

Eduardo Martins Salgado

do Instagram

Sustentabilidade – 2

A posição de Santo André foi de 355ª ano passado para 999ª entre as cidades sustentáveis. PSDB destruindo com Santo André e ainda teve imbecis que optaram pela continuidade desse partido no município andreense. Saudades de quando Santo André era cidade de pessoas cultas e inteligentes.

Mi Gervasoni

do Facebook

Previdência

Em meio aos cortes de gastos, o déficit do Instituto Nacional do Seguro Social atinge quase R$ 200 bilhões em seis meses e analistas veem necessidade de nova reforma previdenciária nos próximos anos. Segundo o governo, isso se deve ao acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil. Novamente o desgoverno atual insulta nossa inteligência com meias-verdades. É óbvio que a população brasileira está envelhecendo, assim como a população mundial. O que esqueceram de nos contar é que, para aumentar as receitas do combalido INSS, deve-se passar também pela necessária revisão dos benefícios sociais que geraram aumento do desinteresse da população na busca por empregos formais e, dessa forma, diminuíram as receitas do Instituto. Outra coisa a ser feita é uma necessária e urgente reforma nos benefícios do setor público. Mas será que terão coragem para mexer no próprio bolso e votos, ou será que os aposentados e pensionistas da iniciativa privada vão arcar novamente com os custos disso?

Vanderlei Retondo

Santo André

Paulo Chuchu

‘Secretário do PL repudia Chuchu e indica racha partidário’ (Política, ontem). Parabenizo o secretário da Executiva Provisória do PL de São Bernardo, David de Mello, pela postura. Atitudes como estas são inadmissíveis contra qualquer cidadão e, sobretudo, contra um jornalista. Segundo consta, o parlamentar em outra ocasião também teria ofendido a parlamentar Ana Nice (PT).

José Luis Gonçalves

do Instagram

Nicolás Maduro

Novamente, a “articulista” Beatriz Campos viaja na imaginação (Diplomacia, dia 4). Dessa vez, ela presume que o presidente Lula pode ter “confessado coisas indevidas” ao presidente/ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E, segundo a mesma, Lula é um falastrão que não pode reagir, sendo agora refém de Maduro. Como assim, que Lula não pode reagir? O governo brasileiro deixou claro que não reconhece a vitória de Maduro. Isso não é uma reação? E o veto à entrada da Venezuela no grupo do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)? Também não seria uma reação? Parece que a nobre escriba esquece que falastrão era o presidente anterior, que não perdia uma oportunidade de falar bobagens, envergonhando a todos nós. Deixe de ser refém de seu ódio ao Lula, minha prezada colega articulista. Isso faz mal à saúde.

Fábio Durante

Santo André

Zeladoria em Diadema

Quando ando nas ruas de Diadema e vejo pessoas esperando ônibus com guarda-chuva ao invés de estarem num abrigo coberto, percebo que o secretário de Transportes não circula pelas ruas. Percebe-se também que vereadores não circulam pelas ruas.

Neilor Almeida

do Instagram

Dérbi – 1

‘Corinthians vence dérbi e fica mais distante do Z-4’ (Esportes, ontem). Rindo até 2050 dos sem-Mundial. Nunca serão.

José Cardoso

São Caetano

Dérbi – 2

‘Corinthians pode ser punido por cabeça de porco jogada no campo?’ (www.dgabc.com.br). Não é um torcedor, são de todos os times. Na maioria, são verdadeiros bandidos. Antes era ir para se divertir, agora vão só para brigar e até matar. Tomem vergonha!

Gibi Adilson

do Facebook