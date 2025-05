Santos perde para o Grêmio e vê crise ampliar após terceira derrota seguida

Em busca da reação no Campeonato Brasileiro, o Santos até mostrou vontade em um confronto sofrível, mas repetiu os erros das últimas partidas e, sem criatividade, perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, resultado que amplia a crise que se instalou na Vila Belmiro.

A equipe do técnico Cléber Xavier agora acumula três derrotas seguidas no Brasileiro e soma apenas quatro pontos na tabela, na zona de rebaixamento. Já o time comandado por Mano Menezes chega a oito e respira um pouco mais aliviado, encerrando um jejum de cinco partidas na competição nacional.

A partida começou movimentada, com os dois lados tentando agredir no ataque, mas sem ameaçar a meta adversária. Com treinadores recém-contratados, que pouco tempo tiveram para arrumar suas equipes, Grêmio e Santos demonstraram a mesma fragilidade defensiva e desorganização na frente, sem a presença de Neymar, que têm marcado o péssimo momento de ambos na temporada.

Se sobrava vontade às duas equipes, faltava criatividade. Os santistas apostavam exclusivamente nas saídas em velocidade pela esquerda, com Soteldo, com fome de bola após duas semanas afastado por lesão, enquanto os gremistas esperavam que Edenílson e Cristian Olivera, abertos nas beiradas, resolvessem para o time da casa.

Em um primeiro tempo sofrível, de poucas emoções, o time tricolor começou melhor, mas faltou pontaria a Olivera para vazar a meta de Gabriel Brazão em duas chegadas pela esquerda. A partir dos 15 minutos, os visitantes tiveram maior volume de jogo e passaram a dominar a partida, mas também não exigiram uma defesa sequer de Tiago Volpi.

No segundo tempo, Cléber Xavier subiu a marcação e o Santos, que já havia terminado o primeiro tempo no controle do jogo, pressionava a saída de bola do conjunto tricolor. Foi assim que, aos 5 minutos, os visitantes aproveitaram a saída errada na defesa e quase abriram o placar com Deivid Washington.

Como se não bastassem a falta de inspiração para atacar o adversário e o desespero defensivo quando a bola se aproximava da área, as duas equipes ainda abusavam dos erros, tornando as chances de gols ainda mais escassas na etapa complementar. Assim, as bolas paradas se tornaram as válvulas de escape - nem Marlon, do lado gremista, nem Soteldo, pelos santistas, porém, acertaram cobranças de falta frontais ao gol.

Apesar do fraco desempenho ofensivo do Grêmio, a defesa santista repetia as falhas nas poucas investidas dos anfitriões. Em uma dessas raras chegadas, aos 31 minutos, Olivera aproveitou o furo de Luan Peres e o corte ruim de Zé Ivaldo para finalizar por cima de Brazão e anotar o gol que nem a torcida gremista esperava. Sem poder de reação, restou ao Santos lamentar mais uma derrota no Brasileiro.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino, no sábado, às 18h30, na Arena do Grêmio, enquanto o Santos enfrenta o Ceará, na segunda-feira (12), às 20h, em casa, em local ainda indefinido.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar (Camilo), Dodi, Edenílson (Alysson), Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera (Arezo); Braithwaite (Viery). Técnico: Mano Menezes.

SANTOS - Gabriel Brazão; Luisão (JP Chermont), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Matheus Xavier), Rincón, Thaciano, Rollheiser (Gabriel Bontempo) e Soteldo; Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.

GOL - Cristian Olivera, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Serrote, Braithwaite, Marlon e Edenílson (Grêmio); Luisão, Luan Peres e Rincón (Santos).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.652.894,00.

PÚBLICO - 27.085 presentes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).