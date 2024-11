Inzaghi quer Inter com 'controle da bola' para superar o Arsenal na Liga dos Campeões

No confronto mais esperado desta quarta-feira pela rodada da Liga dos Campeões, a Inter de Milão já tem a estratégia traçada para tentar vencer o Arsenal. Aproveitando o fato de atuar em casa, o técnico Simone Inzaghi quer o time italiano com a posse de bola para não dar chances ao rival inglês.

"Estamos lidando com um time que bota muita pressão ofensiva. Não podemos dar essa chance ao Arsenal, que tem uma excelente equipe. Teremos que manter a bola o máximo possível", afirmou o treinador italiano.

Inzaghi foi questionado sobre a fase do rival, que somou apenas um ponto nos últimos três jogos do Campeonato Inglês. Cauteloso, ele disse que a equipe comandada por Mikel Arteta tem todas as condições de se recuperar, mesmo atuando longe de casa.

"Sabemos com os grandes times reagem após um resultado ruim. Falo aos meus jogadores que vamos encontrar uma equipe disposta a fazer um grande jogo em busca de uma reabilitação no San Siro (estádio)", afirmou.

Na classificação da Liga dos Campeões, Inter e Arsenal cumprem campanhas idênticas. Invictas no torneio, italianos e ingleses contabilizam sete pontos em três confrontos.

Esse equilíbrio na tabela só reforça os cuidados de Inzaghi. "Eles disputaram o título nacional com o Manchester City nos últimos dois anos. Estamos enfrentando um dos melhores times da Europa."