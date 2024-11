Jojo Todynho explica ausência no Carnaval 2025

Jojo Todynho novamente viu o seu nome viralizar e decidiu falar sobre alguns assuntos nas redes sociais! A cantora abriu uma caixinha de perguntas e comentou sobre a notícia de que não irá desfilar no Carnaval 2025 pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Segundo ela, a escola já estava informada sobre o assunto.

"Eu não vou desfilar ano que vem porque não sei ainda se vou operar ou não. E quem decide se vou desfilar ou não são ou patrono e a escola. Aliás, ele já sabia que eu não iria desfilar porque eu já havia falado para ele no dia em que o encontrei no dia da apresentação do samba", afirmou.

Jojo também aproveitou para afirmar que seu posto como musa na escola está garantido para o ano que ela quiser. "Bebê, se ano que vem eu quiser ser musa lá, eu vou ser. Para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029... porque quem me convidou ano passado [para o Carnaval de 2024] foi o patrono. Vocês entenderam?", disparou.