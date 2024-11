Em reencontro com Ceni, S.Paulo busca se firmar no G-6

Com chances remotas de buscar um objetivo maior no Brasileirão, o São Paulo espera se manter entre os seis primeiros colocados e, assim, garantir uma vaga na Libertadores de 2025. Para isso, fará hoje à noite (21h30) um importante duelo de Tricolores, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Quatro pontos separam as equipes na briga pela zona de classificação continental. O São Paulo é sexto, com 51 pontos, e o Bahia vem logo atrás, com 46. O resultado desta noite é importante para o Tricolor paulista aumentar a confiança no G-6, ou quem sabe ainda, buscar uma vaga entre os quatro primeiros, com classificação direta à Libertadores.

O compromisso também marca outro reencontro entre São Paulo e o ídolo Rogério Ceni. Fora dos gramados, o treinador passou pelo comando do clube em duas ocasiões (2017 e 2023) sem sucesso. Porém, em jogos contra ele, o Tricolor costuma ir bem. Ao todo, são dez confrontos contra equipes comandadas pelo ex-goleiro, com oito vitórias do São Paulo e dois empates.