Palavra do Leitor - 5 de novembro de 2024

Mulheres

‘Na região, mulheres já são responsáveis por quase metade dos lares’ (Setecidades, dia 26). Muito interessante a reportagem da jornalista Thainá Lana, a qual explora algumas informações do último censo do IBGE, de 2022. De acordo com dados desse último levantamento, 49% dos domicílios do Grande ABC são chefiados por mulheres. No Censo de 2010, esse número era de 39%. Aumento de 10 pontos percentuais! Dos sete municípios, em dois deles as mulheres já são as comandantes do sustento dos lares: São Bernardo, 51%, e Diadema, 53%. Isso mostra e reforça a necessidade de equilibramos ainda mais essa balança no que diz respeito aos direitos e protagonismo das mulheres no Grande ABC e no Brasil.

Marcos Tegacini

Santo André

Carteira de Habilitação

‘A cada 24 minutos, Detran notifica 1 motorista por suspensão da CNH’ (Setecidades, ontem). Só tenho a dizer que este número denuncia a leniência da fiscalização. Há tanta barbaridade nas ruas que deveria ser, no mínimo, o triplo.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

José Dirceu – 1

Não creio que o missivista Alencar Marcon desconheça totalmente a vida pregressa de Zé Dirceu, então vejo no seu comentário uma certa “passação de pano” (Condenação anulada, ontem). Dirceu foi julgado no Mensalão e Petrolão com todas as provas comprovadas, agora se o STF (Supremo Tribunal Federal) de hoje, totalmente político, o tenha livrado através de Gilmar Mendes, sou “impedida” de contestá-los. Numa mínima busca na internet veremos que vários desses ministros já disseram que “corrupção mata”. Mata a educação que não chega, saúde, saneamento básico, estradas esburacadas etc. Acho descartável dizer que Dirceu pode não ter pego numa arma para matar, mas através da corrupção milhões podem ter sido mortos e por serem vozes silenciosas não serão computadas, mas a justiça divina deve estar lá com uma lista considerável. Então, pelo comentário do Sr. Alencar, provavelmente Dirceu, que disse querer se candidatar, terá o voto dele e assim o ciclo da volta de corruptos jamais terminará!

Beatriz Campos

Capital

José Dirceu – 2

Só para refrescar a memória do leitor Alencar Marcon, que, pelo jeito, está bem desinformado quando diz que desconhece qualquer crime praticado pelo traste José Dirceu. Só para citar uma condenação em 2016, Dirceu pegou 23 anos de cana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa quando recebeu R$ 15 milhões em propina pago pela empresa Engevix em contratos com a Petrobras. Também foi condenado em 2017 pela segunda vez pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro provenientes de contratos da empresa Apolo Tubulars com a Petrobrás, por intermédio de Renato Duque, diretor de serviços da estatal condenado a mais de 70 anos de prisão pelos mais diversos crimes. Lembro ao caro leitor também que corrupção e desvio de dinheiro matam sim. Quantos devem ter perdido a vida porque o dinheiro que era para ir pra saúde foram parados no meio do caminho. Precisamos ter um olhar holístico para a questão.

Mauri Fontes

Santo André

Seleção

A Seleção Brasileira de futebol é a única que participou de todas as Copas do Mundo, mas começamos mal em 2024, decepcionando na seletiva para a próxima. Aos poucos estamos melhorando. Nos dois últimos jogos, coincidentemente, com a ausência de Vini Jr., machucado, e com boas atuações de Luiz Henrique, Savinho e Igor Jesus, fomos vitoriosos e foi um alívio. Benzadeus! Ao que tudo indica, a fase ruim acabou.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)