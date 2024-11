Reforma da Previdência ainda gera dúvidas aos segurados

A aposentadoria é um dos momentos mais esperados da vida do trabalhador, mas sem o devido preparo ou conhecimento, pode se tornar um desafio. No Brasil, a Previdência Social é o caminho para que os assalariados obrigatoriamente se preparem para esse momento. Desse modo, o objetivo justamente é facilitar a vida da população que não possui conhecimento ou possibilidades financeiras de se preparar para a velhice.

Em 2024, a Reforma da Previdência completa cinco anos desde que se tornou uma realidade. Contudo, segundo especialistas, ainda é comum que os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tenham dúvidas sobre as alterações significativas que atingiram as regras de aposentadorias e pensões.

De acordo com Mary Hellen Campello, advogada previdenciarista, os novos critérios dificultaram o acesso a benefícios, especialmente para aqueles que já planejavam se aposentar com base nas normas anteriores. “Apesar de toda a divulgação, uma boa parte dos segurados ainda não sabe como as regras mudaram e isso pode impactar diretamente suas expectativas de aposentadoria”, afirma.

Ela destaca a importância de se planejar de acordo com as novas exigências, considerando a idade e o tempo de contribuição de cada trabalhador. “Hoje, aposentar-se ou obter o direito a um auxílio é mais demorado e se recebe cada vez menos”, frisa.

Já o advogado previdenciarista Bruno Delomodarme analisa que a reforma trouxe uma maior complexidade na legislação, o que muitas vezes torna esse conhecimento praticamente inacessível. “Os trabalhadores precisam ter acesso à informação de uma maneira realmente clara. Não basta acessarem a lei na íntegra para ler. É de difícil entendimento e é algo que pode parecer distante, mas afeta diretamente a vida das pessoas a médio e longo prazo”, comenta o especialista.

Delomodarme ressalta que não são apenas as aposentadorias foram afetadas, mas também as pensões por morte e outros benefícios. Além disso, alerta que o desconhecimento pode resultar em perdas financeiras significativas. “Muitos segurados ainda enfrentam dificuldades em entender como os novos critérios influenciam suas aposentadorias e pensões. Com isso, fica evidente a importância de uma comunicação eficaz (por parte do governo) para que todos possam se planejar adequadamente”, defende.