Pabllo Vittar celebra aniversário em show temático de Halloween

Na noite da última sexta-feira, dia 1º, Pabllo Vittar foi prestigiada por famosos em seu show, Halloween da Pabllo. Antes de subir ao palco, a cantora posou para os cliques dos fotógrafos com um belíssimo visual branco, que foi imitado por John Drops. O influenciador fez uma reprodução do look ao marcar presença no evento.

O show temático aconteceu em uma casa de eventos em São Paulo. Ao longo da noite, Pabllo serviu uma série de visuais incríveis, que encantaram o público presente. A cantora apresentou seus hits e, como sempre, entregou tudo na performance.

Além de estar celebrando o Dia das Bruxas com muita música, o dia 1º de novembro também marcou o aniversário de 31 anos de idade da artista. Pabllo não conseguiu conter a emoção no palco enquanto comemorava o dia especial.

Dentre as celebridades que prestigiaram a noite, estava Duda Beat, que escolheu um visual preto todo recortado para curtir a apresentação. Tiago Abravanel curtiu o show acompanhado do marido, Fernando Poli. Diego Martins, ator e drag queen que fez parte do elenco de Terra e Paixão, foi todo trabalhado no vermelho. Pequena Lô foi vestida como a personagem Sailor Mars, do anime Sailor Moon. A drag queen Aretuza Lovi também esteve por lá.