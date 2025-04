Bruna Biancardi compartilha registros dos seus dias ao lado de Neymar Jr. e Mavie

Bruna Biancardi está se mostrando muito ativa nas redes sociais nos últimos dias! Neste domingo, dia 6, a influenciadora postou um carrossel do fotos mostrando um pouco da sua rotina.

Grávida de sua segunda filha, Biancardi mostrou diversos momentos do seu dia a dia, incluindo ao lado da primogênita Mavie e do namorado, o jogador do Santos, Neymar Jr..

Dumpzinho do que já passou e do que vem por aí..., escreveu na legenda.

Nos últimos dias, Biancardi postou um vídeo mostrando um pouco dos bastidores dos seus últimos trabalhos, que também apareceram o amado e a filha.