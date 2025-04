Bruna Marquezine derrete a internet ao mostrar cachorrinha entrando na bolsa dela

Bruna Marquezine encantou a internet ao mostrar um momento fofo de sua cachorrinha, Chihiro, entrando em sua bolsa. Na gravação, a atriz aparece com uma bolsa enorme e ao colocá-la no chão, a pet sobe e entra no acessório.

Chihiro é um dos pets adotados por ela e João Guilherme, que também adotaram Haku. Os dois terminaram no final de fevereiro de 2025, e começaram o relacionamento em meados de 2023.

O fim do namoro veio depois do aniversário do ator, que foi rodeado de polêmicas envolvendo os dois.