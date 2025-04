Nasce primeira neta de Michael Schumacher

Michael Schumacher acaba de dar as boas-vindas à sua primeira neta, que nasceu no dia 29 de março. A pequena é fruto do relacionamento de sua filha, Gina, com o Iain Bethke, que usaram as redes sociais no último sábado, dia 5, para anunciar a chegada da filha, chamada Millie. Na legenda, eles escreveram:

Bem-vinda ao mundo, Millie. Nascida no dia 29 de março, estamos com o coração mais cheio do que nunca. Somos mais que abençoados por ter você em nossas vidas.

Eles ainda não mostraram o rostinho da bebê, mas compartilharam um clique fofo segurando a mão da pequena.

Vale lembrar que Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui em 2013 e teve uma lesão cerebral, ficando em coma por um ano. Atualmente, a família mantém o estado de saúde do ex-piloto em segredo.