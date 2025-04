Viih Tube revela que teve crise de ansiedade após Eliezer passar três dias em missão

Nos últimos dias, Eliezer esteve em uma missão religiosa em uma montanha. O influenciador viajou cerca de três dias em busca de transformação e mais intimidade com Deus.

Através de suas redes sociais, ele contou que se emocionou ao ver sua esposa, Viih Tube, e os dois filhos a sua espera.

Eu disse em oração que se ele salvasse nosso filho, eu faria tudo que Ele pedisse, não importa o que fosse. E esse foi o primeiro chamado Dele pra mim, quase que de forma imediata. E hoje foi a minha volta da montanha e minha família foi me encontrar. E na montanha eu aprendi que a gente nunca deve desistir da família da gente, por mais que o problema pareça impossível. Depois dessa montanha eu tenho a certeza que eu nunca vou desistir da minha família. Eu amo vocês.

Após matar a saudade de Eliezer, Viih Tube falou um pouco como foi a experiência para ela. Através de um vídeo, ela mostrou como preparou a casa para receber o amado. A influenciadora apostou em bexigas, cartazes com mensagens carinhosas e a comida preferida dele. Além disso, na legenda, ela contou que sofreu com ansiedade e precisou ir para o hospital.

Ontem foi um dia muito especial pra nossa família, receber meu esposo e o papai dos meus pequenos transformado! Muito cansado, sujo, exausto, mas com a alma ainda mais preenchida com Deus. Foram 3 dias ansiosa, sem conseguir falar com ele, sem saber como estava, passei até mal de ansiedade e parei no hospital. Sinto como se eu sentisse tudo que ele sentiu, somos uma só carne. Foi transformador! Agora ele é oficialmente um legendário.

Através dos comentários, Eli se declarou à família:

Quando eu não tinha mais forças, ombros, pernas para continuar subindo e pensava em desistir vinha vocês na minha cabeça, me dava uma força inexplicável e eu seguia. Eu amo vocês minha família. Obrigado meu amor.