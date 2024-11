Anitta revela como foi andar grávida pelas ruas de Nova York para gravar clipe: - Me reconheceram

Para as gravações do clipe da música Sao Paulo, em colaboração com The Weeknd, Anitta precisou caminhar pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, com uma enorme prótese imitando uma barriga de grávida. Na última sexta-feira, dia 1º, a cantora contou um pouquinho sobre os bastidores.

Nos Stories do Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece falando um pouco sobre os desafios das filmagens, que envolveram até uma cena em que ela estava surgia sentada em uma fonte no meio de uma praça de pública enquanto gritava, como se estivesse em trabalho de parto.

- Eu estava lá [gritando]. Foi muito louco. Eu liguei pra todo mundo com aquela barriga e eles ficaram tipos assim: Que po*** é essa? Estava andando nas ruas de Nova York [de máscara], mas daí me reconheceram e começaram a tocar minhas músicas, contou a famosa.

Anitta explica que tentou juntar toda a sua concentração para se manter no personagem e seguir com o trabalho:

- Eu estava pensando: Não se perca, foca no que quer que seja que esteja rolando aqui. Não é como aquelas barrigas de mamães fofas.