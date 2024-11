Palavra do Leitor - 1º de novembro de 2024

Diarinho

‘Pelos direitos da criançada’ (Diarinho, dia 17). Oi, galera do Diarinho do Grande ABC, nós somos alunos de Bauru, São Paulo, e gostamos da reportagem sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Nossa turma está aprendendo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e lemos a reportagem que vocês publicaram sobre o assunto. Nós achamos interessante saber que o ECA completou 34 anos de existência e que antes dele existia o Código de Menores. Gostaríamos que vocês publicassem sobre a Constituição Federal. Abraços da turma do 3º ano D.

EMEF Etelvino Rodrigues Madureira

Bauru (SP)

Pesquisas eleitorais

Desta vez os institutos de pesquisas estão de parabéns. Conseguiram levar até o momento final das urnas seus resultados. Com uma pequena diferença entre um instituto e outro, as pesquisas se mantiveram equilibradas. Bom que seja assim, pois é uma forma de reafirmar que o voto do cidadão é levado a sério e que as urnas são confiáveis.

Izabel Avallone

Capital

Rafael Demarchi – 1

“Demarchi diz que seria ‘grande satisfação’ atuar no governo de Marcelo” (Política, dia 30). Rafael Demarchi mostrou mais uma vez ser uma grande força política da nossa cidade. E fez a escolha certa. Rafa, ninguém governa uma cidade do tamanho de são Bernardo sozinho. E, sim, Marcelo sabe que pode contar com você para jogar em qualquer posição do jogo.

Mario Orsolan

do Instagram

Rafael Demarchi – 2

Ele abriu mão? Onde isso, gente? Ele levou rasteira do partido (Novo). Era candidato e o partido decidiu apoiar a sobrinha do coronel dos mercadinhos!

Jô Gonzaga

do Instagram

Esquerda

O Espírito Santo acordou. Está de parabéns. Setenta e sete prefeitos foram eleitos: 22 do PSB, 12 do PP, 11 do Podemos, 8 do Republicanos, 6 do MDB, 5 do PL, 4 do PSD, 4 do PSDB, 3 do PDT, 1 do União Brasil e 1 do Cidadania. Só o município da Serra ficou para o 2º turno e o candidato Weverson recusou apoio do PT, ou seja, nenhum candidato do PT ou do Psol foi eleito.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

José Dirceu

‘Supremo anula condenações de José Dirceu na Lava Jato’ (Política, dia 30). Nós, brasileiros, “afegãos médios”, sabemos que toda aprovação no STF cria jurisprudência para todo sistema, desde a minúscula Comarca até as mais altas instâncias jurídicas. Por isso torna-se assustador ver monocraticamente o ministro Gilmar Mendes tornar Zé Dirceu um ficha limpa, inocentado por recurso pífio da defesa que “diz o réu ser perseguido pelo juiz”. Pronto, foi criada jurisprudência: qualquer bandido, assassino de hoje em diante poderá usar esse critério pífio e infantil para sair limpinho da cadeia. E viva o STF!

Beatriz Campos

Capital

Crianças e adolescentes

‘Quase 200 crianças e adolescentes são agredidos por dia no Brasil’ (www.dgabc.com.br). O Diário nos reporta esse pesadelo que gostaríamos, por demais, que fosse irreal, porém, e infelizmente, não é. Não basta ter apenas e tão somente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisaríamos ter uma espécie de Ministério da Criança e do Adolescente, pois o estatuto dá mostra de que precisaria passar por transformação importante e imprescindível. É histórico que as nossas crianças e nossos adolescentes precisam de amor, abraços, conselhos e limites. Eles precisam ser educados, jamais agredidos!

Cecél Garcia

Santo André

Leitores

O leitor Ângelo Gaiarsa Neto diz que a Palavra do Leitor de repete leitores cativos (Palavra do Leitor, dia 28). O que o nobre leitor não disse é que todos que escrevem querem o melhor para o Brasil. Com relação a contratar os missivistas como colunistas, vai uma grande distância. Entendo que o diretor de Redação do jornal se paute pelo bom senso dos escritos. Com relação ao exemplo dos jornalões existe uma outra dinâmica no que será publicado. Que o Diário continue aí firme por mais um século.

João Camargo

Capital