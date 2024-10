Dino fixa em 11/11 prazo para CGU entregar auditoria de 'emendas pix' pagas entre 2020 e 2024

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), fixou o dia 11 de novembro como prazo final para a Controladoria-Geral da União (CGU) entregar uma auditoria de todas as emendas parlamentares pagas a ONGs e demais entidades do terceiro setor entre 2020 e 2024.

Dino atendeu a um pedido da CGU para a prorrogação do prazo. "Observo que a CGU tem se mostrado diligente, até o presente momento, no cumprimento das determinações deste Supremo Tribunal para a erradicação de práticas associadas ao designado orçamento secreto", afirmou o ministro no despacho.

A decisão foi tomada em dois processos. Um deles, que discute principalmente as emendas de bancada e de comissão, discute a continuidade do esquema do "orçamento secreto", declarado inconstitucional pela Corte em 2022. O outro, ajuizado neste ano pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), trata especificamente das "emendas pix".