Alex volta a Brasília após perder em São Bernardo

Após sair derrotado – pela quarta vez – da campanha para prefeito de São Bernardo, no domingo, Alex Manente retornou ontem para Brasília, Capital do País, onde exerce seu terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Em vídeo gravado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o parlamentar agradeceu aos 163.429 conterrâneos que votaram nele no segundo turno e anunciou a retomada dos trabalhos na Câmara, onde ocupa o posto de vice-líder do bloco que inclui, além de seu próprio partido, o Cidadania, PSDB, União Brasil, Progressistas, PDT, Avante, Solidariedade e PRD. Reeleito em 2022 com 196.866 sufrágios, Alex disse que vai continuar honrando e representando, “agora com muita dignidade”, São Bernardo, Grande ABC e Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Comprometeu-se a trazer “conquistas” e continuar “a missão de ser um dos principais representantes do nosso País”. Para isso, pediu a colaboração dos eleitores para que apontem os “desafios que temos para melhorar a vida das pessoas”.

BASTIDORES

Mundo da Lua

O astronauta Marcos Pontes, senador de São Paulo pelo PL, decidiu por conta própria lançar pré-candidatura à presidência do Senado, porque “não é mais tempo de discursos, mas de mudanças e ação”. A próxima eleição da Mesa ocorre somente em fevereiro de 2025. O liberal afirmou que tomou a decisão independentemente de apoio partidário ou articulações. “Não vejo isso como uma luta de partidos, ideologias ou poder. Esta é uma luta pelo Brasil, pelos brasileiros”, pontuou. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é o favorito ao posto.

Em Brasília

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), já deu início às articulações visando ao futuro governo e cumpriu agenda em Brasília em busca de parcerias para a cidade. Ontem, ele se reuniu com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Na pauta, questões regionais, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e o potencial rio-grandense. “Tenho certeza que, com bons projetos e boas ideias, levaremos avanço para a nossa cidade”, destacou o socialista.

Seguindo em frente

A única vereadora de Diadema na atual legislatura, Lilian Cabrera (PT), não conseguiu se reeleger neste ano. Porém, já adiantou ao Diário que o trabalho continua. A parlamentar realiza forte trabalho social na cidade, em especial com as mulheres e famílias atípicas. “Levo um aprendizado muito grande. Não vou parar com minhas atividades. Tenho só a agradecer ao partido e a meus colegas na Casa. Sigo com as ações sociais que já realizo e não descarto voltar no futuro”, pontuou.

De cabeça erguida

Candidato derrotado ao Executivo de Mauá, Atila Jacomussi (União Brasil) retomou ontem o trabalho na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O unionista afirmou que não se deixou levar pela tristeza e que vai seguir fiscalizando a Prefeitura. “Muitas vezes, os grandes guerreiros sofrem algumas avarias, mas sempre estão de cabeça erguida e estamos com o compromisso de continuar lutando pela cidade e a região. O outro lado sabe disso e não vamos abaixar a cabeça, pelo contrário”, disse Atila, se referindo ao prefeito Marcelo Oliveira (PT), reeleito no dia 27 para mais quatro anos de mandato.

Mercadoria

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) subiu o tom contra o leilão de privatização do 1° lote de construção e manutenção de 17 escolas estaduais, realizado ontem pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para o petista, é o início da privatização da educação pública no Estado. “Para Tarcísio, Educação é mercadoria. Daqui a pouco, a educação deixará de ser gratuita: quem puder pagar, estuda; quem não conseguir, que se dane”, afirmou.