Demarchi diz que seria ‘grande satisfação’ atuar no governo de Marcelo

O ex-vereador Rafael Demarchi (sem partido) disse que “seria uma grande satisfação” trabalhar na futura administração de Marcelo Lima (Podemos), que assume a Prefeitura de São Bernardo em 1º de janeiro de 2025. Pré-candidato ao Executivo pelo Novo, ele abriu mão da disputa para trabalhar para a chapa majoritária que se sagrou vitoriosa nas urnas no último domingo.

Um dos coordenadores da campanha, Demarchi garantiu que a negociação de apoio não incluiu nenhum cargo cargo, mas sim o compromisso de que Marcelo, em caso de vitória, incorporasse algumas de suas propostas ao plano de governo. Uma delas é a criação de hubs de inovação, tecnologia e logística.

“Para mim, basta que ele implante esse projeto. Não preciso de cargo; minha contribuição é com as ideias para melhorar nossa cidade. Mas, sim, se ele me convidasse para trabalhar ao lado dele, seria uma grande satisfação”, disse Demarchi em entrevista à equipe de reportagem do Diário.

Eleito com 205.831 votos, ou 55,74% dos válidos, Marcelo agora tem o desafio de montar a equipe de secretários. Demarchi rompeu com o Novo no início de agosto, quando a direção estadual decidiu abrir mão da candidatura majoritária para se aliar ao grupo do prefeito Orlando Morando (PSDB), que lançou à sucessão a sobrinha Flávia Morando (União Brasil) – ela terminou a corrida na quarta colocação, com 89.276 votos.

Demarchi descreveu a vitória de Marcelo como uma confirmação de que São Bernardo precisava de um gestor humilde e próximo da população. “Eu estava me preparando, estudando bastante, mas fui surpreendido por uma decisão do partido que me impediu de ser candidato. Decidi, então, apoiar quem realmente tinha condições de ganhar e fazer a diferença”, disse.

Ele destacou o trabalho de toda a equipe e o perfil cuidadoso de Marcelo como determinantes para conquistar o apoio dos eleitores. “Foi o trabalho de um grande time, com pessoas que conhecem a cidade e com um prefeito carinhoso, que levou o Marcelo a vencer no primeiro turno. No segundo turno, o povo reafirmou essa escolha e confiou no Marcelo, o que é maravilhoso, especialmente porque poucos acreditavam na sua campanha inicialmente”, ressaltou.

Ao ser questionado sobre o espaço de Demarchi em sua futura administração, Marcelo citou a importância dos apoios que recebeu ao longo da campanha – incluindo Orlando e Flávia Morando, que juntaram-se a ele no segundo turno –, mas enfatizou que não há compromisso formal para nomeações no novo governo.

“Não tenho compromisso algum com nomes para secretários ou cargos específicos. Nossa prioridade é um projeto de continuidade, mas com transformação”, assegurou Marcelo Lima. Fonte a par do assunto assegura, todavia, que Demarchi pode ser convidado pelo futuro prefeito para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo.