Palavra do Leitor - 30 de outubro de 2024

Volkswagen

‘VW fechará fábricas, diz sindicato alemão’ (Economia, ontem). Eu achando que a praga chinesa estava só no Brasil. Está dominando também grandes países europeus.

Damí Amorim

do Instagram

Zeladoria

Corro todos os domingos passando pela calçada da Avenida Queiroz dos Santos. Primeiro que não precisava jogar dinheiro fora, ou beneficiar alguém com esta obra. O piso estava bom. Agora passem lá e vejam como ficou ruim. Todo rachado, com fendas. Uma obra mal executada. E não venham com a desculpa de que estava no edital o recapeamento com massa para acabamento. Não cola. Não era prioridade na cidade refazer esta obra. Tinham outras mais prioritárias. Estava boa e deixaram ruim.

Marcel Martin

Santo André

Eleições

O Diário, com seu costumeiro profissionalismo, afinco e esmerado jornalismo, nos presenteou com as coberturas afetas aos pleitos. Parabenizamos a todos aqueles candidatos que saíram contemplados pelas vitórias, por meio das urnas, vencedores no primeiro e segundo turnos, independentemente de seus partidos. Que em suas gestões nos atendam, como moradores dos municípios e eleitores que fomos, e que sejam elas norteadas pela gratidão e pelo reconhecimento. Recebam as nossas felicitações.

Cecél Garcia

Santo André

Eleição em São Bernardo

‘Marcelo Lima conquista a maioria de votos em todas as zonas eleitorais’ (Política, ontem). Surpreendeu! Eu achei que o Alex iria vencer somente no Rudge e Taboão! Ele perdeu foi em todas.

Mohamed Saadi

do Instagram

PT – 1

‘PT tem pior desempenho eleitoral de sua história no Estado de São Paulo’ (Política, ontem). PT perdeu a moral com as pessoas da periferia há muito tempo. Com o Haddad como ministro, eles não ganham nem tão cedo a maioria dos cargos políticos.

Rafael Nascimento

do Instagram

PT – 2

Só lendo os CLTs que esperam ansiosamente pelo 13° salário criticar o PT e movimentos populares que defendem os direitos trabalhistas que foram ameaçados no governo do inelegível. Sua falta de consciência de classe política e social irá lhe levar para o buraco. Seu rico de estimação agradece a tamanha ignorância.

Fabian Tenente

do Instagram

Populismo

Lá nos Estados Unidos Donald Trump vai para uma rede de lanchonetes servir hambúrgueres, enquanto aqui, Guilherme Boulos diz que até as eleições vai dormir na casa de eleitores. Haja populismos lá e cá!

Tania Tavares

Capital

Bola de Ouro

‘Rodri é eleito melhor do mundo em premiação surpreendente’ (Esportes, ontem). Vini Jr. é um ótimo jogador, mas não é craque. O último craque que o Brasil teve foi o Neymar, que, infelizmente, não teve cabeça e disciplina para converter isso em Bola de Ouro.

Rafael Pereira

do Instagram

Brasileirão – 1

‘Em Cuiabá, Timão faz o suficiente para sair do Z-4’ (Esportes, ontem). Na verdade, na real, só foi excelente o resultado porque não jogamos nada. Cuiabá é muito fraco e perturbou. Não precisava este sofrimento todo. Acredito que treinador, pai e filho, perderam a confiança dos jogadores. Não se nota um esquema tático, uma disciplina de marcação, jogadas ensaiadas. Fica sempre na dependência de uma jogada individual. É sofrer muito, desnecessário, pois os jogadores têm um p... salário. Só torcer muito.

Vitor Gonçales Founar

São Bernardo

Brasileirão – 2

O empate do Palmeiras no sábado, contra o Fortaleza, em casa, mostrou que o time não está com vontade de faturar outro título.

Soraia C. Pêra

São Bernardo