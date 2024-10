Fim melancólico

O governo de José Auricchio Júnior (PSD) em São Caetano se encerra sob a sombra do desalento e da paralisia administrativa. Após sucessivos mandatos à frente da cidade, o prefeito vê seu poder enfraquecido com a ascensão de Tite Campanella (PL), prefeito eleito que, a pouco mais de dois meses de assumir a cadeira, já surge como liderança renovadora e figura de consenso popular. A realidade, para o atual chefe do Executivo, é de desinteresse visível em concluir sua gestão com vigor. A mesma força política que o sustentou nas quatro gestões agora lhe escapa das mãos, criando um ambiente em que a continuidade de seu trabalho é praticamente abandonada. Lamentável.

A solicitação enviada por Auricchio à Câmara para postergar a revisão do Plano Municipal de Educação para 2025, transferindo a responsabilidade para Tite Campanella, ilustra essa retirada melancólica do prefeito do cenário político. O PME, essencial para a sintonia entre a educação municipal e o PNE (Plano Nacional de Educação), deveria ser atualizado a cada dez anos, ajustando o ensino local aos desafios contemporâneos. A decisão de adiar o processo reflete não só o esvaziamento do poder do prefeito, mas também a inércia que se impôs sobre os objetivos educacionais da cidade, prejudicando professores, alunos e a comunidade que deles dependem para um futuro melhor. Triste.

Esse adiamento, lamentavelmente, reforça a sensação de fim de ciclo, sem deixar qualquer legado tangível. A abdicação de responsabilidade sobre a educação, um dos pilares de qualquer administração, consolida o retrato de uma gestão que encerra seus dias sem fôlego e sem vontade de enfrentar as obrigações que lhe restam. Para São Caetano, fica o amargo de uma era que termina não com realizações, mas com a transferência dos problemas ao próximo governante. A cidade espera que Tite, ao assumir, retome com vigor e responsabilidade aquilo que a atual administração deixa pendente, devolvendo à população a confiança que se desfez nos últimos momentos de Auricchio à frente do Executivo.