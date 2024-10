Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, diverte web com momento ciumento

Maria Flor fez a web morrer de fofura com um momento em que fica toda amuada ao ver Hebert Gomes, padrinho de José Leonardo e assessor de Virginia Fonseca, e a babá Carina Costa se abraçando. A filha Zé Felipe ficou com ciúmes do famoso, que é assessor de sua mãe.

Hebert registrou o momento e compartilhou a reação da menininha de dois anos de idade nos Stories do Instagram.

- O Hebert é meu, brinca Carina no registro.

Após ver os dois sendo carinhosos, ela não gostou nadinha da cena, virou e ficou encostada no armário, sem querer ver eles se abraçando. O assessor então vai até Maria Flor após vê-la amuada e tenta consolar:

- Floflo, deixa eu falar, você é minha, tá? Ô gente...

Internautas se derreteram completamente com a pequena ao mesmo tempo em que se divertiram o vídeo.

A Flofloca é preciosa demais, escreveu uma pessoa.

Essa criança é a parte boa da internet, declarou outra.

Imagina quando ela descobri, que o Beth é padrinho do José, não dela, comentou uma terceira.

Como eu posso me identificar tanto com uma criança de dois anos gente, disse mais uma.