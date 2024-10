Atila agradece votos 'que enfrentaram até o presidente' em Mauá

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) publicou vídeo nas redes sociais em agradecimento aos 86.817 recebidos como candidato à Prefeitura de Mauá na noite deste domingo (27). O percentual representou 45,95%, contra os 54,05% que tornaram reeleito Marcelo Oliveira (PT).

"Quero agradecer os quase 90 mil votos de esperança e coragem que enfrentaram o sistema. Enfrentaram o presidente da República, vice-presidente e quase (sic) seis ministros, toda imprensa e grande parte do judiciário", destacou.

Ele menciona que a partir de agora a cidade está dividida em três partes: "Uma parte que teve esperança no Atila. Outra que foi foi corruptada (sic) pelo sistema, mas eu não os julgo. Pelo contrário, espero que eles possam abrir os olhos e se recuperar. É para a terceira parte que eu quero falar, fazendo uma reflexão. Foram quase 130 mil pessoas que não foram votar, que deixaram a nossa cidade nas mãos de um prefeito ausente, que governa para os empresários e que atende o sistema. São vocês que têm a obrigação de participar mais da política pública da cidade. São vocês que vão depositar a coragem para que essa cidade volte a ter esperança. Hoje eu me encontro cada vez mais forte, mais corajoso e com o compromisso que voltarei para a Assembleia Legislativa a partir de amanhã com a certeza de que continuarie lutando por vocês. Que nada vai me abalar. Nunca vou desisitir de vocês e nem de Mauá", declarou.