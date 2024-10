Luiz Fernando parabeniza Marcelo Lima pela vitória

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições em São Bernardo, parabenizou o candidato do Podemos, Marcelo Lima, por sua vitória neste segundo turno. O podemista venceu o deputado federal Alex Manente (Cidadania) com 55,74% dos votos válidos. O cidadanista somou 44,26%.

Luiz Fernando desejou a Marcelo um governo justo, voltado para a população e que não seja de continuidade à gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

“Parabenizo Marcelo Lima por sua vitória em São Bernardo. Torcendo muito que não dê continuidade ao catastrófico governo de Orlando Morando e promova mudanças de verdade em áreas abandonadas como Saúde, Segurança, Educação, Servidores Públicos, geração de empregos e, acima de tudo, no respeito com nossa população e nossa cidade. Que Jesus te abençoe”, afirmou o petista.

Após ser derrotado no primeiro turno, Luiz Fernando anunciou neutralidade na segunda etapa do pleito. O PT e partidos que apoiaram a candidatura do petista ao Executivo deixaram militantes e apoiadores livres no segundo turno. Porém, também deixaram claro que Alex Manente era inimigo dos trabalhadores e que fez pouco pela população de São Bernardo enquanto deputado federal.

Na reta final da campanha se tornou cada vez mais comum a participação de petistas e aliados nos eventos de campanha de Marcelo Lima, que ainda recebeu apoio de fortes lideranças políticas, como o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), e do prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), sem falar do próprio prefeito Orlando Morando.