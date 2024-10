Região reunificada

Com o desfecho das eleições municipais, o Grande ABC tem agora definidos os prefeitos que liderarão as sete cidades a partir de 2025. Esse novo momento representa a oportunidade de se reavaliar os rumos da região, especialmente em relação ao Consórcio Intermunicipal, entidade que, ao longo de anos, mostrou-se essencial na resolução de desafios comuns. A saída de São Bernardo e São Caetano, influenciada pelos interesses isolados dos atuais prefeitos Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio Júnior (PSD), enfraqueceu a coordenação, dificultando a implementação de políticas públicas que exigem cooperação.

Vitoriosos nas urnas, Marcelo Lima (Podemos) e Tite Campanella (PL), sucessores de Morando e Auricchio, respectivamente, têm a responsabilidade e a chance de reverter esse quadro, promovendo a integração necessária para fortalecer o Consórcio. A divisão trouxe efeitos significativos, com impactos diretos no combate a problemas comuns, como mobilidade, segurança e saúde pública, além da administração de recursos.

O modelo de gestão intermunicipal do Grande ABC sempre foi considerado referência, justamente por tratar demandas regionais de forma colaborativa. Nesse sentido, Marcelo Lima e Tite precisam, junto aos demais prefeitos, restaurar o espírito de cooperação, deixando de lado disputas políticas e compreendendo que os desafios locais requerem soluções conjuntas. O fortalecimento do Consórcio trará ganhos concretos à população e possibilitará gestão mais eficiente de recursos, permitindo que o Grande ABC, em bloco, enfrente as dificuldades com mais consistência e planejamento.

Ao longo dos anos, a união entre os municípios foi capaz de alavancar projetos em áreas estratégicas e de garantir, em conjunto, acesso a investimentos. Uma nova era para o Consórcio deve contemplar esses objetivos, resgatando o compromisso com uma gestão coletiva, acima dos interesses individuais. Cabe aos novos prefeitos reconhecer a importância desse pacto regional e promover a reunificação do Consórcio como prioridade.