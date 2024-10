Vereador Reinaldo Meira é flagrado cometendo boca de urna

O vereador Reinaldo Meira (Solidariedade) foi flagrado cometendo o crime de boca de urna na EE Professor Oswaldo Lacerda Gomes Pardim, na Rua das Ameixeiras, no bairro Taboão. Policiais militares foram acionados para impedir a continuidade do delito.

Vídeos mostram Reinaldo Meira distribuindo doces a eleitores, pedindo votos em Taka Yamauchi (MDB) e atacando o prefeito José de Filippi Júnior (PT), candidato à reeleição. Ele foi denunciado por fiscais e eleitores, mas, mesmo assim, subiu o tom contra os policiais militares que compareceram à escola.

Quem for pego praticando boca de urna está sujeito à pena de detenção. Essa conduta é vedada no dia da eleição e constitui crime eleitoral. A pena para este crime pode variar de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade e multa no valor de até R$ 15.961,50.

Reinaldo Meira foi reeleito no último dia 6, mas é investigado porque seu partido, o Solidariedade, foi acusado de usar candidatura feminina laranja. Gleice Rodrigues dos Santos foi candidata, não recebeu votos, não registrou movimentação financeira e tem imagens que comprovam que ela fez campanha, na verdade, para a vereadora eleita Fernanda Durães, do MDB.

Segundo normativa do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o uso de candidatura laranja feminina abre caminho para anulação de todos os votos da chapa - Reinaldo Meira foi o único eleito pelo Solidariedade.

Ao Diário, Reinaldo disse que "não aconteceu nada". Segundo ele, a escola em que estava era um dos principais polos de votação: "isto incomodou o PT. Jamais pedi voto ou fiz boca de urna. Principalmente em uma eleição dessa jamais fará algo assim".

Reportagem atualizada às 17h16.