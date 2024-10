Campanha de Atila denuncia derrame ilegal de material pelo PT

A campanha do deputado estadual e candidato de oposição à Prefeitura de Mauá, Atila Jacomussi (União Brasil), denuncia derrame ilegal de material impresso defendendo o voto no atual chefe do Executivo, Marcelo Oliveira (PT), que disputa a reeleição. Correligionários do unionista registraram várias imagens com panfletos espalhados em vias próximas a locais de votação durante a manhã deste domingo (27). Ao menos um veículo foi flagrado atirando os santinhos pela janela. As urnas seguem abertas até as 17h.

Os impressos jogados nas imediações de escolas continham insinuações de que o deputado estadual consome drogas ilícitas, uma acusação corriqueira ao parlamentar, que sempre negou a prática. Um deles traz uma imagem do candidato, de bermuda, sem camisa e com óculos escuros manuseando uma substância, acompanhada da pergunta “Cocaína?”. Na mesma face, outro questionamento: “Você deixaria o Atila cuidar da sua família?” No verso, o panfleto trazia a foto de Marcelo Oliveira, com os dizeres “Cristão vota 13”.

Um vídeo que está em poder da campanha de Atila mostra um veículo Fiat Uno, placas GGI1A71, que trafega pelas imediações da EE Prof. Emilia Crem dos Santos, no Jardim Flórida. Da janela do automóvel um dos ocupantes joga pilhas de material impresso defendendo voto no atual prefeito. “Eles soltaram material ilegal, criminoso, na porta de todas as escolas da cidade”, disse ao Diário João Gaspar, um dos integrantes do grupo político do deputado estadual.

A lei eleitoral diz que a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, no dia da eleição, constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa que pode chegar a R$ 15 mil.