'Marcelo representa o anseio de São Bernardo', diz Renata Abreu

Renata Abreu, deputada federal e presidente nacional do Podemos, hoje pela manhã, acompanhou, no Jardim Thelma, a votação do correligionário Marcelo Lima, candidato à prefeitura de São Bernardo.

Na ocasião, a parlamentar destacou a jornada eleitoral do prefeiturável, que figurava como quarto colocado e segundo pesquisa recente, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-09025/2024, pode vencer o segundo turno.

"Sempre acreditei nesta campanha. O Marcelo é um homem determinado, com brilhos nos olhos, querendo deixar um legado para São Bernardo. Está é a fórmula prerfeita que representa o anseio e o sonho de toda São Bernardo", frisou Renata.