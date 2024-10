Taka enfrenta José de Filippi em reedição do 2º turno de 2020

Ocorre hoje o duelo eleitoral final pelo Executivo de Diadema entre dois engenheiros, José de Filippi Júnior (PT), prefeito e candidato à reeleição, e Taka Yamauchi (MDB), ex-presidente da SPObras, empresa da Prefeitura da Capital. O emedebista encerrou o pleito do dia 6 com 106.141 votos, 47,39% do total válido, enquanto o adversário, que busca o inédito quinto mandato no Grande ABC, terminou a primeira rodada com 100.983 sufrágios, 45,09% do total. A diferença entre os dois chegou a 5.158 votos, em uma cidade com 340.373 eleitores. A disputa de hoje reedita o segundo turno de 2020, quando Filippi levou a melhor e teve 106.849 sufrágios, contra 101.231 de Taka.



Divulgado o resultado do primeiro turno no dia 6, os concorrentes iniciaram encontros de bastidores para inflar grupos de apoios. Taka reuniu os prefeitos Paulo Serra (PSDB, Santo André) e Orlando Morando (PSDB, São Bernardo) e o ex-prefeiturável Marcio da Farmácia (Podemos), terceiro colocado na etapa inicial. O emedebista ainda tem endosso do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que participou de caminhada ao lado do apadrinhado no Centro.



O petista tem como entusiasta o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou de comício ao lado de Filippi e de ministros, entre eles Luiz Marinho (Trabalho), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Ex-prefeituráveis como Bete Siraque (PT, Santo André), Luiz Fernando (PT, São Bernardo) e Gesiel Duarte (Republicanos, Diadema) engrossaram o time.





CAMPANHA

As agendas ficaram marcadas por ofensas e ataques entre apoiadores, e houve escalada de tensão nas ruas, com xingamentos e até disparo de tiros com balas de gel contra um dos postulantes à principal cadeira do Paço. Materiais de publicidade foram vandalizados e furtados.





Em debates, Taka e Filippi trocaram acusações. Na agenda promovida pelo g1. a Saúde foi o principal tema discutido em meio a intensas trocas de farpas. Filippi provocou o adversário. “Você é um falso profeta, nunca fez nada”, disparou, ao lembrar que Taka foi secretário de Obras em Ribeirão Pires, entre 2017 e 2020. “Um desastre. O Hospital Santa Luzia estava com quase 60% das obras prontas, mas não conseguiu entregar”, disparou o petista.





Taka rebateu as acusações com críticas a Filippi. “Ele é o tetracampeão da incompetência. Não conseguiu melhorar a Saúde, Segurança, absolutamente nada”, disse.





O prefeito disse que seu adversário não apoia a construção de um novo hospital. “(Se) Não conseguiu construir um três vezes menor em Ribeirão Pires, como vai ser a favor aqui?”. Filippi ainda acusou Taka de fraudar licitações na SPObras. “Você fazia contratação direta, fragmentação e está respondendo ao Tribunal de Contas do Município.”





Em resposta, Taka provocou. “Não existe sequer um projeto básico do hospital. Fala de dispensa de licitação, mas já fez 356 dispensas na sua própria gestão, e muitas sob suspeita do Tribunal de Contas do Estado.”





Pesquisa do Instituto Paraná, realizada a pedido do Diário e divulgada no dia 14 deste mês, mostrou ligeira vantagem do emedebista no segundo turno, com 45,6% das intenções de voto, contra 43,4% de Filippi. Há empate técnico dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o código alfanumérico SP-00949/2024.