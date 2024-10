Segundo turno leva 1,3 milhão de volta às urnas no Grande ABC

As eleições municipais deste ano chegam ao fim hoje, quando cerca de 33 milhões de eleitores, distribuídos por 51 cidades, escolherão em segundo turno seus novos prefeitos entre os dois candidatos mais bem votados no dia 6 de outubro. No Grande ABC, 1,3 milhão de eleitores retornam às urnas para definir seus gestores no período 2025-2028 em três municípios – São Bernardo, Diadema e Mauá.

Em Diadema e Mauá, os prefeitos José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, ambos petistas, buscam a reeleição contra os mesmos adversários que eles derrotaram no segundo turno em 2020, respectivamente, Taka Yamauchi (MDB) e Atila Jacomussi (União Brasil). Em São Bernardo, o comando o Executivo é disputado por Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania).

Em São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, municípios nos quais o prefeito é escolhido em um só turno, foram eleitos Tite Campanella (PL), Guto Volpi (PL) e Akira Auriani (PSB), respectivamente. Nas demais, onde há segundo turno quando o primeiro colocado não obtém 50% dos votos mais um, apenas Santo André elegeu seu próximo chefe do Executivo (Gilvan Junior, PSDB) sem precisar do turno final.

Dos três municípios nos quais a decisão ocorre hoje, São Bernardo é o único no qual parece haver um favorito destacado - Marcelo Lima, que lidera o último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado a pedido do Diário com 10,7 pontos de vantagem sobre o adversário (pesquisa divulgada na última quarta-feira e registrada no TSE sob código SP-09025/2024). Em Diadema e Mauá, os mais recentes levantamentos feitos por outros institutos apontam vantagem apertada para um ou outro lado.

Seja qual for o resultado, as urnas mostrarão hoje, a partir das 17h, uma nova correlação de forças políticas no Grande ABC. Em 2020, assim como em 2016, o PSDB emergiu das urnas como a principal força partidária da região, ao eleger os prefeitos de Santo André (Paulo Serra), São Bernardo (Orlando Morando) e São Caetano (José Auricchio Júnior, que migrou recentemente para o PSD).

Neste ano, porém, as urnas devem mostrar maior distribuição de Prefeituras, sem um protagonismo destacado. O PL, que saiu vitorioso em São Caetano e Ribeirão Pires, só será igualado se o PT mantiver os Executivos de Diadema e Mauá. Os petistas, por sua vez, correm o risco de repetir 2016, quando o partido – que tem o Grande ABC como ‘berço’ – não conseguiu eleger um só prefeito.

O PL também emergiu das eleições como a maior força políticas nos Legislativos do Grande ABC, ao conquistar 17 cadeiras no dia 6, contra nove em 2020. Na mesma comparação, o PSDB perdeu 20 vereadores, de 26 para apenas seis. PT, com 16 vagas, e PSD, com 13, figuram entre as três maiores bancadas da região.

HORÁRIO

A votação ocorre das 8h às 17h (horário de Brasília). A Justiça Eleitoral paulista orienta que, antes de sair de casa, os eleitores separem um documento oficial com foto, preparem a colinha com os números de seus candidatos e consultem o local e a seção eleitoral para ter votação tranquila.

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17 anos. Para votar, é preciso que a pessoa tenha tirado o título e esteja em situação regular.

Só poderá justificar a ausência, no dia da votação, quem estiver fora de sua cidade cadastrada como domicílio eleitoral. É possível fazer a justificativa pelo e-Título durante o período de votação, das 8h às 17h, ou presencialmente, em 57 cidades do Estado. Caso não apresente a justificativa no dia da votação, o eleitor poderá justificar a ausência em até 60 dias após cada turno da votação por meio do e-Título e Sistema Justifica (justifica.tse.jus.br).