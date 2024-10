Charge - 26 de outubro de 2024

Em 12 anos, o total de mulheres responsáveis por domicílios no Grande ABC cresceu e chegou a 49%, equiparando-se ao número de lares chefiados por homens (51%), segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados ontem. No levantamento anterior do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pelo censo, em 2010, as pessoas do sexo feminino sustentavam 39% das residências da região, ante 61% de unidades domésticas com homens como seus responsáveis.

Das 998.223 residências contabilizadas no Grande ABC, São Bernardo (51%) e Diadema (53%) são os únicos municípios em que as mulheres já representam o maior número. Nos outros cinco, a proporção ainda apresenta maior número de lares com homens responsáveis, sendo que que Ribeirão Pires (53%) e Rio Grande da Serra (54%) têm a maior discrepância.